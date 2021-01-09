Kırklareli’ndeki yaban domuzu ölümleri araştırılıyor

KIRKLARELİ Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, yaban domuzlarının avlak alanlarda ölü bulunması ile ilgili araştırma başlatıldığını ve alınan numunelerin incelendiğini bildirdi

Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, kentin kuzeyindeki devlet avlaklarındaki yaban domuzu ölümlerinin duyarlı avcılar tarafından kendilerine iletildiği belirtilerek, şöyle denildi:

“Konu, Kırklareli Valiliği'miz ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'müz bilgisi dahilinde müdürlüğümüzce takip edilmekte olup, ölümlerin olası nedenlerinin araştırılması ve her türlü hayvana bulaşıcılık riskine karşı alınacak önlemlerin planlanabilmesi amacıyla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile birlikte çalışılmaktadır. Buna göre ölen yaban domuzlarından veteriner hekimlerce numune alınmış olup, numuneler inceleme aşamasındadır. Elde edilecek bulgular ve yapılacak değerlendirmeler ışığında, yaban hayatımızın korunması adına gerekli çalışmalar ilgili kurumlarca yürütülerek, kamuoyu bilgilendirilecektir.”