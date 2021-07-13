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Kırkpınar ikincisi İsmail Koç, memleketinde coşkuyla karşılandı

660'ıncı Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde güçlü rakiplerini yenerek çıktığı finalde Ali Gürbüz'e kaybeden Trakya Birlik Spor Kulübü Başpehlivanı İsmail Koç, memleketi Konya'nın Beyşehir ilçesinde coşkuyla karşılandı.
Kırkpınar ikincisi İsmail Koç, memleketinde coşkuyla karşılandı

660'ıncı Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne Trakya Birlik sporcusu olarak katılan İsmail Koç, rakipleri Erkan Ertan, Özkan Yılmaz, çayırda 4 kez başpehlivan olan Recep Kara, Yıldıray Akın ve Faruk Koyuncu'yu yenerek çıktığı finalde Ali Gürbüz'e yenilerek 2'nci oldu. Bugün memleketi Beyşehir'e gelen İsmail Koç, coşkuyla karşılandı. Üstü açık otobüsle kortej eşliğinde şehir turu atan Koç, ödül töreni için festival alanına geldi. Burada da Koç’u Beyşehir Belediyesi mehter takımı karşıladı. Koç'a, Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, Cumhuriyet altını hediye etti. Diğer yandan Koç'a iki ayrı silah fabrikasından üzerinde “Başpehlivan İsmail Koç” yazılı iki adet tüfek hediye edildi. Hemşehrileri de Koç ile fotoğraf çektirmek için adeta birbiriyle yarıştı.

Karşılama töreninde konuşan Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, ''Bu yiğit önümüzdeki dönemler belki 5 defa belki 6 defa başpehlivanımız olacak. Pazar günü bileğinin hakkıyla rakiplerini yene yene finale geldi. Seneye de ümit ediyorum ki İsmail’imiz, daha çok azmedip 3-4 dönem kemer kendinde kalasıya kadar herkesi yenecek” dedi.

KOÇ: 2'NCİ OLMAK KIRKPINAR'DA ÇOK BÜYÜK BAŞARI

20 yaşında güreşe başladığını ve 12 yıldır güreş müsabakalarına katıldığını belirten İsmail Koç, ''İki sefer çeyrek final yaptık, iyi başarılar elde ettik. Diğer alt boylarda birinciliklerimiz var. 2021 yılında kendi memleketimizin ismini hiçbir yerde okutmamıştık, bu içimizde buruk bir sevinçti. Bu sene, inşallah memleketimiz Konya’yı, Beyşehir ve Kayabaşı’nı tüm Türkiye’ye tanıtalım, dedik. Kırkpınar’da niyet ettik. Bu çok güzel oldu. Allah nasip etti, final yaptık, 2'nci olduk. 2'nci olmak Kırkpınar’da çok büyük bir başarı. Çünkü 3 bin pehlivan birden katılıyor. Tabi Kırkpınar’da final yapınca bizden de beklentiler fazla oldu. Allah nasip ederse antrenmanlarımızı kesmeden daha fazlasını yaparak bundan sonraki senelerde Kırkpınar kemerini almak için elimizden gelen mücadeleyi vereceğiz" diye konuştu.

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