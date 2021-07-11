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Kırkpınar'da final heyecanı

660'ncı Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin son gününde final heyecanı yaşanıyor. Güreşlerde favoriler altın kemer sahibi Ali Gürbüz ile Orhan Okulu gösteriliyor.
Kırkpınar'da final heyecanı

Edirne Belediyesi organize edilen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde bu yıl 14 boyda final heyecanı yaşanıyor. Toplam 2161 pehlivanın kayıt yaptırdığı yağlı güreşlerde 54 başpehlivan altın kemer için çayıra çıktı. Cuma günü başlayan güreşlerde  bugün tüm boylarda çeyrek final müsabakaları heyecana yaşanıyor. Kororonavirüs tedbirleri önlemleriyle son anda 3'te 1 oranında seyircili yapılmasına karar verildi ve 13 bin kişilik Kırkpınar Er Meydanı  seyirciler alınmaya başladı. Pehlivanların yağlanarak kol bağladığı çayırda, 40 davul 40 zurnadan oluşan Kırkpınar Davul-Zurna ekibi de eşlik ederek güreşlere tempo veriyor.

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GÜRBÜZ VE OKULU FAVORİ

Kırkpınar Yağı Güreşleri'nde başpehlivanlık müsabakalarında altın kemer için mücadelede favori pehlivanlar Ali Gürbüz ile Orhan Okulu gösteriliyor. Er Meydanı'nda 3 turun ardından çeyrek finale yükselen 2 sporcuda çayırdaki performanslarıyla göz doldurdu. Favorilerden son altın kemer sahibi Ali Gürbüz, ilk turda rakibi Osman Özgün'ü, 2'nci turda Tanju Gemici'yi, 3'üncü turda ise Ertuğrul Davdeviren'i yenerek çeyrek finale yükseldi. Diğer favori başpehlivan Orhan Okulu, ise ilk turda Ahmet Selbest'i, 2'nci turda  Mustafa Batu'yu, 3'üncü turda ise Salih Erinç'i yenerek çeyrek finalist oldu. Güreşlerde altın kemer sahibi 2009-2010  başpehlivanı Mehmet Yeşilyeşil, ilk turda sürpriz bir şekilde elenirken  Fatif Atlı'da  2'nci turda rakibine yenilerek er meydanına veda etti.

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RECEP KARA, SAKATLANARAK  MAÇI BIRAKTI


Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde 4 kez başpehlivan olan Recep Kara ise 3'ncü  turda İsmail Koç ile mücadelesinde yere sert düşmesi sonucu sakatlandı. Sakatlığı nedeniyle maça devam edemeyeceğini söyleyen Kara, maçı bırakması sonucu kurallar gereği rakibine yenilmiş oldu. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, beyin travması şüphesiyle, kontrol amaçlı Edirne 1'nci Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada bir süre kontrollerden geçirilen Kara, taburcu edildi.
Kırkpınar Er Meydanı'ndan altın kemer için çeyrek finalde mücadele edecek başpehlivanlar ise şöyle: Ali Gürbüz, Orhan Okulu, Şaban Yılmaz, Osman Aynur, Serhat Gökmen, İsmail Koç, Yıldıray Akın ve Faruk Akkoyun. Başpehlivanlık mücadelesi ağalık ihalesinin ardından saaat 17.30'da yapılması planlanıyor. Kırkpınar Yağlı Güreşlerini TBMM Başkanı  Mustafa Şentop, CHP Genel Başkanı Kemal Klıçdaroğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da izleyerek, dereceye giren pehlivanlara ödüllerini verecek.
BAŞPEHLİVANA 60 BİN TL ÖDÜL


Edirne Belediyesi tarafından Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde bu yıl altın kemer alacak başpehlivana 60 bin lira ödül, altın madalya ve kupa  verilecek. Güreşlerde başpehlivan ikincisine 38 bin 850 bin lira ve gümüş madalya ile kupa verilecek. Kürsüde 3'ncülüğü paylaşacak 2 başpehlivana ise 20 şer bin lira para ve bronz madalya ile kupa verilecek.  Başpehlivanlık kategorisiyle birlikte,  başaltı, büyük orta, küçük orta büyük boy, küçük orta küçük boy, deste büyük boy, deste orta boy, deste küçük boy, ayak boyu, tozkoparan, teşvik 2, teşvik 1, minik 2 ve minik 1 boylarda dereceye girecek  64 güreşçi ve en iyi peşrev çeken pehlivanlara toplam   352 bin 850 bin lira para ödülü dağıtılacak. 

Kaynak: Haber Kaynağı
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