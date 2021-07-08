  • BIST 1.378,810
  • Altın 506,58
  • Dolar 8,6800
  • Euro 10,2650
  • Ankara 27 °C
  • İstanbul 27 °C
  • İzmir 32 °C
  • Konya 26 °C
»

Kırkpınar'da pehlivanlar için 3 ton zeytinyağı kullanılacak

Edirne'de 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde kullanılacak yağlar, Trakya Birlik tarafından teslim edildi.
Kırkpınar'da pehlivanlar için 3 ton zeytinyağı kullanılacak

Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akgün, AA muhabirine, bu yıl da pehlivanların yağlanacağı zeytinyağının birlik tarafından karşılandığını söyledi.

660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başlıyor

Güreş geleneğine sahip çıkmaya devam edeceklerini belirten Akgün, "660 yıldan beri devam eden ata yadigarı sporumuzun yaşaması ve gelişmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Güreşlerde kullanılacak 3 ton zeytinyağı tarafımızdan karşılanırken, dereceye girecek sporculara da kurum olarak 18 litrelik ayçiçeği yağı vereceğiz. Yağlar Sarayiçi Er Meydanı depolarına gönderildi." dedi.

Akgün, Trakya Birlik Güreş Kulübünün güreşlere, baş boyunda İsmail Koç olmak üzere 150'ye yakın pehlivanla katılacağını kaydetti.

660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri yarın minik boy pehlivanların çayıra çıkışıyla başlayacak, 11 Temmuz Pazar günü başpehlivanın belirlendiği güreşle son bulacak.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başlıyor08 Temmuz 2021 Perşembe 09:40
  • 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası finalinde İtalya'nın rakibi İngiltere oldu08 Temmuz 2021 Perşembe 09:26
  • Kırkpınar'ın son başpehlivanı Ali Gürbüz: Kemeri almaya geldim07 Temmuz 2021 Çarşamba 14:08
  • Konyalı bisikletçilerin şampiyonluğa giden yolu tarladan geçiyor07 Temmuz 2021 Çarşamba 13:54
  • Arda Turan sağlık kontrolünden geçti07 Temmuz 2021 Çarşamba 13:53
  • Süper Lig'de fikstür çekimi 13 Temmuz'da yapılacak07 Temmuz 2021 Çarşamba 13:40
  • Ağabeyine özenerek başladığı yüzmede olimpiyat kotası aldı07 Temmuz 2021 Çarşamba 13:25
  • 15 yaşındaki Kayra'nın hedefi ağır sıklet dünya şampiyonluğu07 Temmuz 2021 Çarşamba 13:03
  • Mesut Özil ve Zinchenko Ukrayna'da çocukları ameliyat ettirdi07 Temmuz 2021 Çarşamba 13:00
  • Sadık Çiftpınar göz dolduruyor07 Temmuz 2021 Çarşamba 11:44
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti