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Kırkpınar'ın son başpehlivanı Ali Gürbüz: Kemeri almaya geldim

Edirne'de, bu yıl pandemi tedbirleri altında Sarayiçi Er Meydanı'nda gerçekleştirilecek 660'ıncı Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri için pehlivanlar, Mimar Sinan Spor Salonu'nda kayıtlarını yaptırmaya başladı.
Kırkpınar'ın son başpehlivanı Ali Gürbüz: Kemeri almaya geldim

Edirne'de bu yıl 9-11 Temmuz tarihleri arasında 660'ıncısı gerçekleştirilecek tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri için pehlivanlar, Mimar Sinan Spor Salonu'nda kayıtlarını yaptırmaya başladı. PCR testlerinin negatif olduğuna dair sonuçlarını ibraz ederek kayıtlarını yaptıran pehlivanlar, bağlı bulundukları sıkletlerde kura çekti. Kente gelen pehlivanlar sabahın erken saatlerinden itibaren salonun yolunu tutarken, Kırkpınar'ın son şampiyonu Ali Gürbüz de ilk kayıt yaptıran başpehlivanlar arasında yerini aldı.  

'KEMERİ ALMAYA GELDİM'

Koronavirüs nedeniyle 2020 yılında ara verilen, tarihi organizasyonun son başpehlivanı Ali Gürbüz, ayrı kaldıkları güreşleri çok özlediklerini söyledi. Mimar Sinan Spor Salonu'na gelerek kaydını yaptıran Gürbüz, "Kırkpınar'a 2 sene ara verildi, tekrar 2021 yılında bir kaç güreşle başladı. Kırkpınar'a geldik, inşallah 2019'da kazandığım başpehlivanlığı devam ettirip, bu sene de başpehlivan olmak istiyorum. Bunun doğrultusunda hazırlıklarımızı yaptık, çalıştık. Bundan sonrası Allah'ın kısmeti. İnşallah kemer almaya geldim" dedi.

'İNŞALLAH BİR DAHA ER MEYDANLARI PEHLİVANSIZ KALMAZ'

Güreşleri çok özlediklerini söyleyen Gürbüz, "Gerçekten çok özledik. Hem güreşçiler, hem seyirciler, hem camiada büyük bir özlem vardı. Bu sene başlamasıyla bu özlem bitti. İnşallah bir daha böyle bir olayla karşılaşmayız ve er meydanları pehlivansız kalmaz. Bu yıl gerçekten iyi hazırlandık, hakkımızda hayırlısı olsun" diye konuştu.

ÜNLÜ: KIRKPINAR TARİHİNİN EN İYİ GÜREŞLERİNİ İZLEYECEĞİZ

Güreş Federasyon Yağlı Güreş Hakem Kurulu Başkanı Ziya Ünlü de bu yıl 660 yıllık yağlı güreş tarihindeki en iyi güreşlerin izleneceğini dile getirdi. Ünlü, "Ben şuna inanıyorum ki, 660 yıllık tarihinde Kırkpınar'ın en iyi güreşlerini izleyeceğiz bu sene. Pandemide güreşçiler kızıştı, kendini buraya hazırladılar. Bu yıl süper geçecek güreşler. Pehlivanların arasında şöyle bir deyim vardır; sen bu güreşi bir yıl bırakırsan, bu güreş seni 1 hafta bırakır. 1 ay bırakırsan 1 sene bırakır. Ama pehlivanlarımız iyi hazırlanmışlar, bu son iki güreşlerde bu belli oldu. Kumluca ve Çalı'da, hazır olduklarını belli ettiler. Şu anda hepsi hazır, çok güzel güreşler izleyeceğiz bu sene. Yaklaşık 2500 - 3000 arasında katılım bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Mimar Sinan Spor Salonu'nda başlayan güreşçi kayıtları, iki gün sürecek. Kayıtlar yarın saat 17.00'da sona erecek ve kayıt yaptıran toplam güreşçi sayısı belli olacak.

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Kaynak: Haber Kaynağı
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