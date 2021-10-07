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Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı terörist Ankara'da yakalandı

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan ve terör örgütü DEAŞ adına Suriye'de faaliyet gösterdiği tespit edilen Rusya uyruklu A.R, Ankara'da düzenlenen operasyonla yakalandı.
Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı terörist Ankara'da yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ekiplerinin terör örgütü DEAŞ'a yönelik çalışma ve analizleri sonucu, Suriye'de terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen Rusya uyruklu A.R'nin yasa dışı yollardan Türkiye'ye girdiği ve Ankara'ya geldiği belirlendi.

İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan şüphelinin, Ankara'da kaldığı adresin tespit edilmesinin ardından harekete geçen Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sabah saatlerinde operasyon düzenlendi.

Operasyonda A.R. gözaltına alınırken, ikametinde yapılan aramada 4 bin 800 dolar, 8 bin Ruble ve 16 bin 800 lira ile çok sayıda dijital materyal ve şüpheli adına düzenlemiş sahte Suriye kimlik kartı ele geçirildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Kaynak: Haber Kaynağı
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