  • BIST 1.330
  • Altın 462,563
  • Dolar 7,8734
  • Euro 9,3487
  • Ankara 1 °C
  • İstanbul 6 °C
  • İzmir 11 °C
  • Konya -1 °C
»

Kırmızı bültenle aranan FETÖ zanlısı Gaziantep'te yakalandı

Gaziantep'te, FETÖ'ye üye olmak suçundan kırmızı bültenle aranan şüpheli yakalandı.
Kırmızı bültenle aranan FETÖ zanlısı Gaziantep'te yakalandı

Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İslahiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, istihbari çalışmalar sonucunda "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan aranan M.F.C'yi İslahiye ilçesine bağlı Serin Evler Mahallesi'nde yakaladığı belirtildi.

Zanlının, İstanbul 11. Sulh Ceza Hakimliğince "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan kırmızı bültenle arandığı kaydedilen açıklamada, "Şüpheliyle yapılan mülakatta 2011-2016 yıllarında ABD'de doktora eğitimi alarak Yrd. Doç. Dr. sıfatıyla finans uzmanı olduğu öğrenilmiştir. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli işlem devam etmektedir." bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kırmızı bültenle aranan FETÖ şüphelisi yakalandı24 Kasım 2020 Salı 10:54
  • Çin uzay aracını örnek toplamak için Ay'a fırlattı24 Kasım 2020 Salı 10:50
  • Türkiye ve dünya gündemi24 Kasım 2020 Salı 10:48
  • Kırmızı bültenle aranan FETÖ zanlısı Gaziantep'te yakalandı24 Kasım 2020 Salı 10:39
  • MİT PKK/KCK'nın Irak ve Suriye arasındaki terörist sevkini koordine eden Hizret Çalkın'ı etkisiz hale getirdi24 Kasım 2020 Salı 10:00
  • Ermenistan'ın Azerbaycan'da işlediği savaş suçları raporla dünyaya duyurulacak24 Kasım 2020 Salı 09:59
  • Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezleri kadınlara güç veriyor24 Kasım 2020 Salı 09:33
  • Kışın sürücülerin kabusu olan rampaya alttan ısıtma sistemi24 Kasım 2020 Salı 09:30
  • Edirne'de kuraklık; Meriç Nehri'nde kum adacıkları oluştu24 Kasım 2020 Salı 09:29
  • Doğu Karadeniz için deprem uyarısı24 Kasım 2020 Salı 09:27
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti