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Kırmızı bültenle aranan PKK'lılar Avrupa Parlamentosu'nda

Avrupa Parlamentosu'nda, büyük bir skandala imza atıldı. Terör örgütü PKK/YPG/PYD yöneticilerinin de katılımıyla sözde Kürt konferansı düzenlendi.
Kırmızı bültenle aranan PKK'lılar Avrupa Parlamentosu'nda

AP'nin "Avrupa Birliği, Türkiye, Orta Doğu ve Kürtler" başlığıyla Brüksel'de 16'ıncı kez düzenlediği konferans PKK propagandasına dönüştü.

Kırmızı bültenle aranan terör örgütü PKK'nın Avrupa'daki elebaşlarından Adem Uzun, Remzi Kartal ve Zübeyir Aydar'ın katıldığı konferansta söz alan AP vekilleri sıklıkla Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tehditler savurarak, terör örgütüne methiyeler düzdü.

PKK TEMSİLCİLERİNE SÖZ HAKKI VERDİLER

Konferansta konuşan AP vekilleri, Türkiye’nin Suriye'de savaş suçu işlediğini iddia ederken, Suriye'nin kuzeydoğusunda PYD/YPG'nin terör faaliyetlerini ve özerklik arayışlarını meşru göstermeye çalıştı.

Avrupalı vekiller, Belçika'nın, PKK'nın Avrupa temsilcilerinin de aralarında bulunduğu 36 kişinin yargılanmasının önünü kapamaya yönelik yargı kararını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

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