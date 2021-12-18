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Kırmızı bültenle aranan terörist etkisiz hale getirildi

Eren Operasyonları kapsamında, kırmızı bültenle aranan ve terörden arananlarda gri listede yer alan Herdem Amed kod adlı Veysel Akkuş 21 Ekim tarihinde Siirt’te etkisiz hale getirildi.
Kırmızı bültenle aranan terörist etkisiz hale getirildi

İç Güvenlik EREN-13 operasyonları kapsamında; Siirt İl Jandarma Komutanlığınca 21 Ekim 2021 tarihinde Eruh ilçesi kırsalında barındığı değerlendirilen teröristlere yönelik Jandarma İHA/SİHA ve Hava Kuvvetleri destekli, Jandarma Özel Harekât ve Jandarma Komando birliklerince gerçekleştirilen operasyonda, 4 terörist silahları ile birlikte girmiş oldukları inlerinde etkisiz hale getirilmişti.

 Kırmızı bültenle arandığı ve gri kategoride yer aldığı ortaya çıktı
Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin Terörden Arananlar Listesi'nde 500 bin TL’ye kadar ödülle gri kategoride  yer alan ve İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan Herdem Amed kod adlı Veysel Akkuş adındaki terörist olduğu tespit edildi.

Veysel Akkuş’un 2004 yılından beri terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü, yurt içi ve yurt dışı olmak üzere birçok alanda sorumlu düzeyde faaliyette bulunduğu, geçmiş yıllarda Diyarbakır ve Erzurum bölgelerinde meydana gelen birçok terör saldırısının faili olduğu tespit edildi.

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