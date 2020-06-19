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Kırmızı bültenle aranırken İzmir'de yakalanan DHKP/C üyesi tutuklandı

İzmir'de yakalanan, terör örgütü DHKP/C'nin "kasası" olduğu ve kırmızı bültenle arandığı belirtilen zanlı tutuklandı.
Kırmızı bültenle aranırken İzmir'de yakalanan DHKP/C üyesi tutuklandı

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğünün dün Bornova ilçesinde düzenlediği operasyonda gözaltına alınan M.S.D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Zanlı, yoğunluk güvenlik önlemleri altında adliyeye götürüldü.

M.S.D. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden dün yapılan açıklamada, Bornova'da düzenlenen operasyonda, INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan ve terör örgütü DHKP/C'nin para kasası olduğu belirtilen M.S.D'nin saklandığı hücre evinde yakalandığı bildirilmişti.

Açıklamada, M.S.D'nin, İzmir'de 2011'de terör örgütüne yönelik operasyonda yakalandığı, 7-8 ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye olmasının ardından yurt dışına kaçtığı ve hakkında "terör örgütü üyesi olmak" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu da kaydedilmişti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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