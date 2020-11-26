  • BIST 1.334
  • Altın 460,035
  • Dolar 7,8830
  • Euro 9,3873
  • Ankara 7 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 16 °C
  • Konya 4 °C
»

Kırmızı bültenle aranırken yakalanan FETÖ şüphelisi adliyede

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, FETÖ/PDY üyesi olduğu iddiasıyla kırmızı bültenle aranan ve 4 gün önce operasyonla gözaltına alınan Mehmet Fatih Cihan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kırmızı bültenle aranırken yakalanan FETÖ şüphelisi adliyede

İstanbul 11'inci Sulh Ceza Hakimliği tarafından FETÖ/PDY'ye üye olma suçundan kırımızı bültenle aranan Mehmet Fatih Cihan, pazar günü Serinevler Mahallesi'nde polis ve jandarmanın ortak operasyonuyla yakalanarak gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan sorgulamasında, Mehmet Fatih Cihan, 2011-2016 yılları arasında Amerika'da doktora eğitimi aldığını, yardımcı doçent doktor unvanı alarak finans uzmanı olarak bu ülkede örgüte bağlı derneklerin işlemlerini yürüttüğünü itiraf etti. 15 Temmuz darbe girişiminin ardında Türkiye'ye döndükten sonra Nurdağı'na geldiği belirlenen Cihan, işlemlerinin ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Şanlıurfa'da otel yangını26 Kasım 2020 Perşembe 13:14
  • Altun: F1 takımlarının tanıtım filmiyle İstanbul'umuzun güzellikleri milyonlarca izleyiciye ulaşıyor26 Kasım 2020 Perşembe 13:13
  • Kovid-19 doğal ürünlere ilgiyi artırdı26 Kasım 2020 Perşembe 13:13
  • Kırmızı bültenle aranırken yakalanan FETÖ şüphelisi adliyede26 Kasım 2020 Perşembe 12:58
  • Mardin OSB Kovid-19 salgınında da yatırımcıların gözdesi26 Kasım 2020 Perşembe 12:49
  • Van özlenen hizmetlere görevlendirmeyle kavuştu26 Kasım 2020 Perşembe 12:48
  • KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Gümrükçüoğlu: İnsanı insan yapan manevi unsurlar dijital çağda da korunmalı26 Kasım 2020 Perşembe 12:47
  • Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri ile görüştü26 Kasım 2020 Perşembe 11:54
  • AK Parti'li Özhaseki ile eşinin koronavirüs tedavisi hastanede sürecek26 Kasım 2020 Perşembe 11:52
  • Denizlerde kofana bereketi26 Kasım 2020 Perşembe 11:40
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti