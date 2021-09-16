  • BIST 1.423,970
  • Altın 484,76
  • Dolar 8,4280
  • Euro 9,9450
  • Ankara 16 °C
  • İstanbul 20 °C
  • İzmir 19 °C
  • Konya 12 °C
» »

Kırmızı elbiseli cansız manken hırsızlığı kamerada

Kırmızı elbiseli cansız manken hırsızlığı kamerada
Şanlıurfa'da mağaza önündeki, kırmızı elbiseli cansız mankeni çalan Ömer Faruk C., yakalanıp gözaltına alındı. Hırsızlık anları, iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, sabah saatlerinde Atatürk Caddesi'ndeki bir mağazada meydana geldi. Giyim mağazasının önünde teşhir için bırakılan cansız mankenin yerinde olmadığını fark eden çalışanlar, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis, çalışmasının ardından iş yerinin kamera kayıtlarını da inceledi. Güvenlik kamerası kayıtlarında, bir kişinin cansız mankeni çalma anı saniye saniye görüntülendi. Şüphelinin kimliğini ve adresini belirleyen polis, Ömer Faruk C.'yi evinde yakaladı. Ömer Faruk C. gözaltına alındı, evde bulunan cansız manken ise mağazaya teslim edildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu videoya henüz yorum eklenmemiştir.
Benzer Videolar
Görenler şaşkına döndü: Alkolün etkisiyle çıktığı direkte uyudu
Görenler şaşkına döndü: Alkolün etkisiyle çıktığı direkte uyudu
MSB: Dynamic Front-2021 Tatbikatı Türkiye'nin ev sahipliğinde devam ediyor
MSB: Dynamic Front-2021 Tatbikatı Türkiye'nin ev sahipliğinde devam ediyor
301 kilometre hızla radara girdi, 1339 lira ceza kesildi
301 kilometre hızla radara girdi, 1339 lira ceza kesildi
Uşaklı Höyük'te 3 bin 500 yıllık mozaik bulundu
Uşaklı Höyük'te 3 bin 500 yıllık mozaik bulundu
Türk okçuluğu yeni Meteleri, Yaseminleri yetiştirmeyi hedefliyor
Türk okçuluğu yeni Meteleri, Yaseminleri yetiştirmeyi hedefliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır’daki toplantıya telefon ile katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır’daki toplantıya telefon ile katıldı
Son Eklenen Videolar
Akdeniz'de petrol kirliliğine karşı 20 bin kilometrekare alan tarandı
Akdeniz'de petrol kirliliğine karşı 20 bin kilometrekare alan tarandı
Ankara'da feci kaza: Facianın eşiğinde dönüldü
Ankara'da feci kaza: Facianın eşiğinde dönüldü
Mu varyantı 'Beta, Gama ve Delta' izleri taşıyan bir varyant
Mu varyantı 'Beta, Gama ve Delta' izleri taşıyan bir varyant
İki yaşındaki kızını yangın anında 4. kattan aşağı attı! O anlar kamerada
İki yaşındaki kızını yangın anında 4. kattan aşağı attı! O anlar kamerada
Kayaşehir'de yürekler ağza geldi; küçük çocuk pencerenin pervazında oturdu
Kayaşehir'de yürekler ağza geldi; küçük çocuk pencerenin pervazında oturdu
'Süper Vali' Recep Yazıcıoğlu:Korkusuz bir adamdı
'Süper Vali' Recep Yazıcıoğlu:Korkusuz bir adamdı
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (312) 311 53 73
Haber Scripti