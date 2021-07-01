Kırmızı Ette Büyük Tehlike

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı Şemsi Bayraktar, “ülkemiz için bir milli güvenlik meselesidir” dediği hayvancılıkta tehlike çanları çaldığını belirterek “Et, süt ve yem politikaları yeniden gözden geçirilmelidir” dedi.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Başkanı Şemsi Bayraktar, haziran ayı üretici market fiyatlarını ve kuraklık, doğal afetler, et ve süt konusunda yaşanan gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hayvancılığın ülkemiz için bir milli güvenlik meselesi olduğunu belirten TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar, “Kırmızı et sektöründe de tehlike çanları çalmaya başladı” dedi ve ekledi: “Et, süt ve yem politikaları yeniden gözden geçirilmelidir”.

KARGAS YÜZDE 16, YEM YÜZDE 62 ARTTI

Bayraktar şunları kaydetti: “Üreticilerimiz geçen yıl haziran ayında 37 lira 74 kuruşa sattığı dana karkasını bu yılın aynı döneminde yüzde 16 artışla 43 lira 81 kuruşa satmıştır. Buna karşılık geçen yıl 1 lira 81 kuruşa aldığı yemi yüzde 62,4 zamla 2 lira 94 kuruşa almak zorunda kalmıştır.”

2015’TE 26 KİLOYDU, 2021’DE 14 KİLOYA DÜŞTÜ

“Yıllara göre besicinin alım gücüne bakıldığında bir kilo karkas et sattığında 2015 yılında 26,32 kilo yem alırken, 2020 yılında 19,34 kilo yem alabilmiştir. 2021 yılı Haziran ayında ise alabildiği besi yemi miktarı 14,91 kiloya kadar düşmüştür. Yani geçen 7 buçuk yılda alım gücü yüzde 43 azalmıştır.”

1 KG KARGAS EN AZ 20 KİLO YEM ETMELİ

“Besici üretime devam etmek için en az 20 kilo yem alabilmelidir. Bugünkü yem fiyatlarıyla 20 kilo yem alabilmesi için olması gereken karkas et fiyatı ise 58 liradır. Hayvan başına verilen 250 lira besi desteği aradaki bu fiyat farkının kapatılmasına yetmemektedir. Bu yüzden hayvan başına verilen destekler artırılmalıdır.”

DÖVİZ YÜKSELİNCE GİRDİ MALİYETİ YÜKSELİYOR

TZOB Başkanı Bayraktar, döviz kurundaki değişkenliklerin mazot, gübre, tohum, yem hammaddesi ve bitki koruma ürünleri başta olmak üzere tarımsal girdiler üzerinde doğrudan etkiye sahip olduğuna dikkat çekerek, “Döviz kurları yükseldiği takdirde girdi maliyetleri artıyor, girdi kullanımını azaltan üretici ise düşük verimle karşı karşıya kalıyor. Bu da orta ve uzun vadede daha düşük kârlılık ve ciddi üretim kaybı demektir” dedi.

Bayraktar, tarımsal üretim için bu olumsuz durumu önlemek adına girdi tedarikiyle ilgili köklü ve kalıcı tedbirlerin alınmasının şart olduğunu belirtti ve şu detayları paylaştı:

1 YILDA GÜBRE YÜZDE 95 ARTTI

“Kuraklığın yanı sıra 2020-2021 üretim sezonunda gübre, yem, elektrik ve tarımsal ilaç gibi girdi fiyatlarının da artması üreticilerimizi sıkıntıya sokmuştur. Son bir yılda, üretici maliyetlerinde önemli ağırlığı olan üre gübresi yüzde 95, DAP gübresi yüzde 141, bazı tarımsal ilaçlar yüzde 87, besi yemi yüzde 62, süt yemi yüzde 67, elektrik fiyatları ise yüzde 36 artmıştır.”

BU ŞEKİLDE İSTENEN SEVİYEYE ÇIKARAMAYIZ

“Mazottan gübreye, bitki koruma ürünlerinden tohuma, hayvan yeminden damızlık materyale kadar tarım için hayatî önemi olan girdilerin tedarik edilmesinde kısa dönemde ciddi ve sürdürülebilir önlemler alınmazsa ‘millî ve yerli’ üretimi istenen düzeye çıkarmak mümkün olamayacaktır.”

İLKSAYFA- YUSUF SAĞLAM



