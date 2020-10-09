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Kırmızı ışıkta geçen hafif ticari araç, iki motosiklete çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde, kırmızı ışıkta geçen hafif ticari araç, çevre yoluna çıkan 2 motosiklete çarptı. Kazada motosikletlerden birinde yolcu olarak bulunan Kasım Özdemir (45) olay yerinde hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.
Kırmızı ışıkta geçen hafif ticari araç, iki motosiklete çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Tavşanlı ilçesi Kuruçay kavşağında meydana geldi. Kütahya yönüne giden Sezai Gümüşay (42) yönetimindeki 26 UL 191 plakalı hafif ticari araç, iddiaya göre kırmızı ışıkta geçerek çevre yoluna çıkan Ertuğrul Aşık'ın (18) kullandığı 43 HH 301 plakalı motosiklet ile Tevfik Gülpınar (41) yönetimindeki 43 UH 655 plakalı motosiklete çarptı. Kazada Ertuğrul Aşık'ın kullandığı motosiklette yolcu olarak bulunan Kasım Özdemir olay yerinde hayatını kaybetti. Motosiklet sürücüleri ise yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralı sürücüler Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Kazada yaşamını yitiren Kasım Özdemir’in cenazesi ise savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından morga kaldırıldı. Kazanın ardından hafif ticari aracın sürücüsü Sezai Gümüşay, gözaltına alınarak ifadesi için polis merkezine götürüldü.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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