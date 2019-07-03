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'Kırmızı periler diyarı' turistleri cezbedecek

Erzurum'da yer alan ve UNESCO Türkiye Milli Komisyonunca 7 yıl önce Dünya Geçici Miras Listesi'ne alınan, "kırmızı periler diyarı" olarak adlandırılan Narman Peribacaları turizme kazandırılacak.
'Kırmızı periler diyarı' turistleri cezbedecek

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu tarafından Dünya Geçici Miras Listesi'ne alınan, "kırmızı periler diyarı" olarak adlandırılan ve oluşumunun yanı sıra yapısı bakımından da Amerika'nın Kolorado Vadisi'ndeki Büyük Kanyon ile benzerlik taşıyan Narman Peribacaları'nın turizme kazandırılması amacıyla hazırlanan projenin protokolü imzalandı.

Valilik toplantı salonunda düzenlenen protokolün imza törenine, Erzurum Valisi Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile Narman Belediye Başkanı Burhanettin Eser katıldı.

Vali Memiş, burada yaptığı açıklamada, Narman Peribacaları'nın çok etkileyici olduğunu ifade ederek "Dünyada ender bölgelerden bir tanesi fakat tuvalet ihtiyacınızı gidereceğiniz yer dahi yok. Bu konuda şaşkınlığımı ifade etmek isterim." dedi.

Memiş, burayı turizme kazandırma işini kendilerine görev edinerek işe koyulduklarını aktararak şöyle devam etti:

"Hemen hemen projeyi çizdik, bitmek üzere. Burada hemen başlayıp 2-3 ayda bitirmek üzere tesis yapacağız. Bu tesiste 4-5 tane konaklama tesisi olacak ama herkesi konaklatacak durumda olmayacağız, aynı anda 300 kişiye yemek verebileceğiz. En az 4 tane tur otobüsü geldiğinde karşılayabilecek bir tesis inşaatını başlatacağız. Orada bisiklet, atlı ve ATV'li safari ile trekking parkurları oluşturacağız. Bütçemizi denkleştiriyoruz ve bu protokolle ihaleyi yapıp işe koyulacağız. Bu şehre değer katmak istiyoruz. Erzurum'un turizmden daha çok para kazanmasını ve istihdam yaratmak istiyoruz."

Kentte turizm açısından yeni parkur ve alanlar geliştirmek istediğini aktaran Memiş, kendisinin de farkındalık oluşturmak için rafting, kano, bisiklet safari ve trekking yaptığını söyledi.

Memiş, Rize'de 80 işletme olduğuna işaret ederek "Erzurum'da bu tarzda işletme yok. Biraz proaktif olmak zorundayız, her şeyi devlet yapmaz. Biz devlet olarak elimizden geleni yapıyoruz. Peribacalarındaki tesisi yapıp işletmecilere vereceğiz. Bu görevlere hava atmak için atanmadık ve seçilmedik. Tek amacımız hizmet yürütmek." diye konuştu.

Tesis olduğunda Narman Peribacaları'nda daha çok organizasyon yapılacağını dile getiren Memiş, böylece ilçede ve ilde istihdamın artacağını vurguladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen ise Erzurum'un gelişmesi ve güzelleştirilmesinin bu tür hizmetlerle olacağını söyledi. Turizmi geliştirmenin yolunun sadece kayak turizmiyle olmadığına dikkati çeken Sekmen, "Bizim alternatif turizm çeşitliliğini geliştirmemiz lazım. Bu da doğa ve kültür turizmiyle olur. Narman Peribacaları bizim hayalimizdi ve projemizdi." dedi.

Konuşmaların ardından Memiş, Sekmen ve Eser projenin protokolünü imzaladı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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