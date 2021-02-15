Kırsal mahalle ve köy okullarında yüz yüze eğitim başladı

Kademeli yüz yüze eğitime geçiş kapsamında Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de kırsal mahalle ve köy okullarında ders zili çaldı.

2020-2021 eğitim öğretim döneminin 22 Ocak 2021'de başlayan yarı yıl tatili sona erdi.

Adana'da da kırsal mahalledeki 121 okul, 372 derslikte 234 öğretmen ve 3 bin 569 öğrenciyle eğitim öğretim başladı.

Sarıçam ilçesi Kızılkaş Mahallesi'ndeki Şehit Metehan Şahbaz İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileri de ateş ölçümlerinin ardından okula alındı.

İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sosyal mesafeye dikkat ederek dersliklere geçen öğrenciler, yüz yüze derse başlamanın heyecanını yaşadı.

Mersin

Mersin'de kademeli yüz yüze eğitime geçiş kapsamında köy okulu ve anaokullarında eğitim öğretim yeniden başladı.

Yenişehir Belediyesi Anaokulunda öğrenciler, ateş ölçümleri yapılıp elleri dezenfekte edilerek okula alındı.

Dersliklerde sosyal mesafe kuralının uygulandığı okulun duvarlarına Kovid-19 tedbirlerini içeren uyarı afişleri asıldı.

İlk zille birlikte sınıflara alınan öğrenciler, yeniden yüz yüze ders yapmanın heyecanı yaşadı.

Mersin Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, yayımladığı mesajda, yüz yüze eğitime başlanan okullarda Kovid-19 tedbirlerinin alındığını bildirdi.

İlk etapta birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılan okulların tamamıyla köy ve benzeri seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki tüm ilkokul, ortaokul, bağımsız anaokulu ve özel eğitim anaokullarında haftada 5 gün yüz yüze eğitime geçildiğini aktaran Koca, "Öğrencilerimiz, yaşıtlarıyla bir arada olmayı çok özlediler. Salgını bir an önce atlatmayı ve sağlıklı günlerde çocuklarımızı okullarımıza kavuşturmayı diliyorum." ifadesini kullandı.

Hatay

Hatay'da kırsaldaki 641 okulda 85 bin 35 öğrenciyle yüz yüze eğitime başlandı.

Ateş ölçümlerinin ardından okullara alınan öğrencilere, sosyal mesafe, maske ve temizlik kurallarına uymaları konusunda uyarılar yapıldı.

Öğrenciler, bayrak töreninin ardından sınıflarına girdi.

Osmaniye

Osmaniye'de merkez ve ilçelere bağlı köylerde bulunan ilk ve ortaokullarda yarı yıl tatili sonrası ilk ders zili çaldı.

Kadirli ilçesine bağlı Karatepe köyü sınırları içinde bulunan TEAŞ Aslantaş HES İlk ve Ortaokulunda öğrenciler, bayrak töreninin ardından elleri dezenfekte edilerek ve maske kontrolleri yapılarak okula alındı.

Okul öğretmen ve idarecileri tarafından 1. sınıfa devam eden öğrencilerin yeni eğitim öğretim yılına moralle başlaması için sınıfları süslendi, öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

İzmir'de yaklaşık 16 bin öğrenci ders başı yaptı

İzmir'de, birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılan okulların tamamı ile köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerinde, hıfzıssıhha kurullarının onayı doğrultusunda belirlenen yaklaşık 300 okuldaki 16 binden fazla öğrenci için yüz yüze eğitim başladı.

Kentte, yüz yüze eğitime başlanan okullar dezenfekte edildi. Sınıflarda düzenlemeler yapıldı.

Kemalpaşa ilçesine bağlı Vişneli Mahallesi'nde birleştirilmiş sınıf uygulamasının bulunduğu Vişneli İlkokulunun 18 öğrencisi de yüz yüze eğitime geçti.

Maskeleri takılı olarak okula gelen öğrenciler, okul binası girişinde kurulan platformda ellerini ve ayakkabılarını dezenfekte etti. Öğrenciler sınıfa ateşleri ölçüldükten sonra girdi.

Öğrenciler sınıfta kendi adlarının yazılı olduğu sıralara oturtuldu. Sosyal mesafe korunacak şekilde ayarlanan sınıf düzeninde çocukların arasında 1-1,5 metre olmasına özen gösterildi.

Öğrencilere, sınıf ve ortak alanlardaki panolara salgına karşı bilgilendirici broşürler asıldığı, sınıfların yanı sıra bahçe ve koridorlar gibi okullardaki diğer alanlara da sosyal mesafenin korunmasını hatırlatan etiketler konulduğu belirtilerek, bu bilgilere ve uyarılara uygun davranmaları gerektiği anlatıldı.

"Maskemi hiç çıkarmıyorum"

Öğrencilerin, okula döndükleri için mutlu olduğu gözlendi.

İkinci sınıf öğrencisi Buse Nur Su Elmalı, AA muhabirine okul gelmeden önce çantasını hazırladığını, eksiklerini tamamladığını dile getirdi.

Yüz yüze eğitimin olmadığı dönemde derslerini EBA'dan takip ettiğini belirten Elmalı, okula gelirken çok heyecanlandığını, okula geç kalmamak için erkenden uyandığını söyledi.

Elmalı, okula heyecanla geldiğini ifade ederek, "Okulu, bütün arkadaşlarımı özledim. Okulda en çok özlediğim şey ders çalışmak, oyun oynamak." dedi.

Annesinin Kovid-19 salgınına karşı uyardığını kaydeden Elmalı, "Annem maske, temizlik ve mesafeye dikkat et, dedi. Öğretmen de aynı şeyi söyledi. Maskemi hiç çıkarmıyorum." diye konuştu.

Denizli

Denizli'de 378 okulda, 31 bin 601 öğrenci yüz yüze eğitime başladı. Okullarda Kovid-19'a karşı öğrencilere bilgilendirme yapıldı.

Aydın

Aydın'da 54 ana sınıfı, 73 anaokulu, 186 ilkokul, 89 ortaokul olmak üzere 402 okulda 23 bin 916 öğrenci için yüz yüze eğitim başladı.

Sınıflarda düzenlemeler yapılırken, Kovid-19 salgınına karşı bilgilendirici afişler asıldı.

Manisa

Manisa'da da 91 anaokulunda 6 bin 500 öğrenci, 262 ilkokulda 10 bin 778 öğrenci ve 74 ortaokulda 8 bin 390 öğrenci ile yüz yüze eğitime başlandı.

Yüz yüzü eğitime başlanan okullardaki tüm alanlarda öğrenciler arasında sosyal mesafe sağlanacak şekilde kapasite düzenlemeleri gerçekleştirildi. İhtiyaç duyulan dezenfektan, sabun gibi temizlik malzemeleri, eğitim kurumlarına ulaştırıldı.