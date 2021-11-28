  • BIST 1.776,41
  • Altın 702,32
  • Dolar 12.2478
  • Euro 13.8849
  • Ankara 17 °C
  • İstanbul 17 °C
  • İzmir 23 °C
  • Konya 17 °C
»

Kırsal mahallede kurulan fabrikadan 5 ülkeye medikal ürün ihracatı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde av tüfeği üretimiyle adından söz ettiren Huğlu Mahallesi'nde kurulu bir firma, çoğunluğu ithalata dayalı medikal ve dental sektöründe diş protezi ve cerrahide kullanılan aletleri üretiyor.
Kırsal mahallede kurulan fabrikadan 5 ülkeye medikal ürün ihracatı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde av tüfeği üretimiyle adından söz ettiren Huğlu Mahallesi'nde kurulu bir firma, üretimini yaptığı diş protezi ve cerrahide kullanılan el aletlerini 5 ülkeye gönderiyor.

Dünyada 5 milyar doları bulan implant pazarında yerli üretimdeki payı artırmak için Ar-Ge ve tasarım çalışması yapan DOME AŞ, Beyşehir'in Huğlu Mahallesi'nde kurduğu fabrikada yılda 75 bin adet diş implantı parçası ve cerrahi alet üretiyor.

Firmanın yönetim kurulu başkanı İrfan Usta, AA muhabirine, implantta iki yıldır kendi markalarıyla üretim yaptıklarını söyledi.

İmplantta, belgelendirme ve sertifikasyon işlemini tamamladıklarını belirten Usta, "İnşallah 2022'nin başında da implant ihracatına başlayacağız. Almanya, İran ve Kosova'nın da olduğu 5 ülkeye el aletleri ve protez parçaları ihraç ediyoruz. Bu sayıyı daha da artırmayı hedefliyoruz." dedi.

Avrupa, Orta Doğu ve Balkan ülkelerinde pazar arayışlarında bulunduklarını dile getiren Usta, "Dental, implant, protez ve cerrahisinde kullanılan el aletlerini üretiyoruz. İmalatımız yüksek teknoloji ürün sınıfında yer alıyor. Türkiye'de bu sektöre ilk girenlerdeniz. Sonrasında yeni üreticiler girdi. Ülkemizde 30'a yakın firma yer alıyor. Yerli üretim, kullanımın yüzde 20-30'unu karşılıyor. Dental implant üreticileri olarak yüksek miktardaki ithalatın ciddi şekilde önüne geçtik. İhracatı da artırarak büyümeye devam ediyoruz. " diye konuştu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Merkez Bankası, Finansal İstikrar Raporunu yayınladı26 Kasım 2021 Cuma 11:25
  • Borsa güne düşüşle başladı26 Kasım 2021 Cuma 10:42
  • VakıfBank’tan 650 milyon dolarlık sendikasyon kredisi26 Kasım 2021 Cuma 10:40
  • Ankara'da ekmeğe ve ulaşıma zam26 Kasım 2021 Cuma 10:32
  • TCMB Başkanı Kavcıoğlu: Bankacılık sektörümüz çok güçlü26 Kasım 2021 Cuma 09:13
  • Merkez Bankası rezervleri 128,4 milyar dolar oldu25 Kasım 2021 Perşembe 15:18
  • Bahçeli'den döviz açıklaması: Eyvallah etmeyeceğiz25 Kasım 2021 Perşembe 15:16
  • Oktay: Dünya helal ekonomisi 7 trilyon dolarlık bir pazar büyüklüğüne ulaştı25 Kasım 2021 Perşembe 14:46
  • Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması25 Kasım 2021 Perşembe 14:45
  • Şekere zam gelecek mi? Açıklama geldi25 Kasım 2021 Perşembe 14:17
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti