Kırsaldan şehir merkezlerine gönderilen teröristlere operasyon

DİYARBAKIR, İstanbul, Konya, Mardin ve Tunceli'de, kırsaldan şehir merkezlerine gönderilen PKK'lılara yönelik düzenlenen operasyonda, 11 şüpheli gözaltına alındı.

Terör örgütü PKK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ile örgüt mensuplarının yakalanmalarına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, YDG-H (Yurtsever Devrimci Gençlik Hareketi) yapılanmasının yetersiz kalması üzerine şehir merkezine, kırsaldan silahlı örgüt üyeleri gönderildiği, böylelikle de YDG-H mensupları ve yerel birlik olarak adlandırılan silahlı işbirlikçi yapılanmaların tek bir çatı altında toplanarak, sözde 'Halkla İlişkiler Komutanlığına' bağlı YPS (Sivil Savunma Birlikleri) adıyla eylem ve faaliyetlerin planlandığı belirlendi.

Bunun üzerine dün Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, İstanbul, Konya, Mardin ve Tunceli Emniyet Müdürlükleri'yle ortak operasyon yapıldı. Eş zamanlı operasyonda 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 3 şüphelinin yakalanması için aramalar sürüyor.