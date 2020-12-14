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Kırşehir'de filyasyon ekibinin seçimi 'koronavirüs mücadelesi' temalı fotoğraflar oldu

Kırşehir'de, filyasyon ekibi, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasında "koronavirüs mücadelesi" temalı fotoğrafları seçti.
Kırşehir'de filyasyon ekibinin seçimi 'koronavirüs mücadelesi' temalı fotoğraflar oldu

Kırşehir Sağlık Müdürü Ali Bulut ile Kırşehir filyasyon ekibinde görevli sağlık memurları Dr. Yusuf Deniz ve Yağmur Demirtaş, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyerek oy kullandı. 

Bulut, yaşam kategorisinde Muhammed Said'in "Penfigus hastası Meryem", haber kategorisinde Arif Hüdaverdi Yaman'ın "İşitme engelli hastayla iletişim", spor kategorisinde Okan Coşkun'un "Futbol özlemi" fotoğraflarına oy verdi.

Filyasyon ekibinden Yusuf Deniz ise yaşam kategorisinde Fabio Teixeira'nın koronavirüs mücadelesi çalışmalarını içeren "Rio sahillerindeki astronotlar", haber kategorisinde Arif Hüdaverdi Yaman'ın "İşitme engelli hastayla iletişim", spor kategorisinde Elif Öztürk'ün "Aprantiler Gazi Koşusu'nda" fotoğrafları için oy kullandı.

Yağmur Demirtaş da yaşam kategorisinde Guillaume Payen'in "Bebeklere siperlik", haber kategorisinde Doğukan Keskinlılıç'ın "Koronavirüs yasaklarında polislerin ilk iftarı", spor kategorisinde Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası" fotoğraflarını seçti. 

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