Kırşehir'de fındık büyüklüğünde dolu yağdı

Kırşehir'de, ağaçların çiçek açtığı Mart ayında fındık büyüklüğünde dolu yağdı.

Kırşehir merkeze bağlı Dulkadirli ve Mahsenli köylerinde akşam saatlerinde dolu etkili oldu. Hava sıcaklığının 14 dereceye kadar çıktığı Kırşehir'de öğleden sonra hava soğudu. Havanın soğumasıyla birlikte kent merkezinde 1 saat boyunca dolu yağdı. Etkili olan dolu yolları ve yeşil alanların üzerini beyaza bürüdü.

Kırşehir Meteoroloji Müdürü Seyit Ahmet Yıldız, Kırşehir ve bağlı ilçelerde başlayan yağışların merkezde karla karışık yağmur ilerleyen saatlerinde ise kar yağışına dönüşeceğini belirtti. Yıldız, "Kar yağışı önümüzde 3 gün aralıklarla devam etmesi tahmin edilmektedir. Yağışla birlikte hava sıcaklığı 15 derece düşecektir. Kar yağışıyla birlikte kuvvetli kuzeyli rüzgarlarla kar yağışının tipiye dönüşecek. Görüş mesafesinde azalmalar, buzlanma ve don olayı yaşanabilir. Sürücülerimiz ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olması gerekir" diye konuştu.