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Kırşehir'de, şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü

KIRŞEHİR'de, kontrolden çıkarak şarampole devrilen otomobilin sürücüsü Ömer Yiğit (40), hayatını kaybetti.
Kırşehir'de, şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Kaza, gece saatlerinde Kırşehir- Ankara karayolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Ömer Yiğit yönetimindeki 40 AE 095 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, otomobilde sıkışan Yiğit'i bulunduğu yerden çıkarmak için uzun süre uğraştı. Otomobilden çıkarılan Yiğit'in yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği belirlendi.  Yiğit'in cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsisi yapılmak üzere Ahi Evran Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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