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Kırşehir'de anne ve kızına köpek saldırdı: İşte o köpek saldırısı videosu

Kırşehir’de sokak köpekleri dehşet saçtı. Okul servisi bekleyen küçük bir kız öğrenciye saldıran sokak köpekleri, yardıma koşan anneyi de ısırdı. Servis şoförünün köpeklere müdahale etmemesi tepki topladı. İşte köpek saldırısı videosu:
Kırşehir'de anne ve kızına köpek saldırdı: İşte o köpek saldırısı videosu

Kırşehir’de köpek dehşeti: Sokak köpekleri dehşet saçtı. Köpekler önce servis bekleyen küçücük kız öğrenciye saldırdı. Kızın yardımına annesi yetişti. Köpekler bu kez anneyi ısırdı.  Servis şoförünün köpeklere müdahale etmemesi tepki topladı.

Kırşehir'de anne ile kızının sokak köpeklerinin saldırısı sonucu yaralanması anbean güvenlik kamerasına yansıdı. 

Kırşehir'de küçük kız ve annesine köpek saldırısı videosuna gazeteilksayfa.com ulaştı. 

Olay Kırşehir’in Merkez Kervansaray Mahallesinde bir apartmanın önünde yaşandı.

Okul servisi bekleyen ilkokul 2. sınıf öğrencisi Hatice A. iki sokak köpeğinin saldırısına uğradı.

Köpeklerden kaçmaya çalışan Hatice A. yere düştü. Köpeklerden biri A.'yı ısırmaya başladı. 

Kızının yardım çığlıklarına koşan anne Sinem A. da köpeklerin saldırısına uğradı.

Anne Sinem A. uzun uğraşlar sonucu kızını köpeğin ağzından kurtarmayı başarırken, bu kez kendisi hedef oldu. 

Köpek bu kez  anneyi ısırmaya başladı. 

Yere yığılan kadını kolundan ısıran köpek, uzun süre bırakmadı.

Çevredeki vatandaşların ve esnafın yardımıyla kurtarılan anne ile kızı, Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Anne ve kızının saldırıya uğradığı anlar, bir apartmanın güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.

Olayın yaşandığı apartmanın altında fırın işleten Çelebi Özçelik, olayı anlatırken, sabah saatlerinde bağırtı duyup dışarı çıktığını belirterek, "Bir köpek çocuğu ısırıyordu. Çocuğun eli yüzü kan içindeydi. Çocuğu bu şekilde görünce elim ayağım kesildi, perişan oldum. Köpeği o anda tekmelemeye başladım. Komşular geldi, müdahale ettik" dedi.

Anne ve kızının köpekle boğuşurken, oraya gelen servis şoförünün köpeklere müdahale etmemesi tepki topladı.

İşte Kırşehir'de küçük kız ve annesine köpek saldırısı videosu :

Gazeteilksayfa.com

 

 

 

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