Kırşehir'in nüfusu ve vekil sayısı?

Ardahan’ın, Kilis’in, Iğdır’ın, Bartın’ın, Bilecik’in… Nüfusları Kırşehir’i geçti mi ki vekil sayısı düşürüldü?

Yüksek Seçim Kurulu, TÜİK’in Aralık 2019 verilerinden hareketle “nüfus sayılarındaki değişimi” gerekçe gösterip, 3 ilin milletvekili sayısını 1’er düşürdü, 2 ilin milletvekili sayısını 2 ve 1 şeklinde artırdı.

Milletvekili sayısı 1’er düşürülen iller Kırşehir, Tunceli ve Denizli.

Yükseltilen iller ise İstanbul (2) ile Antalya (1).

TUNCELİ TAMAM AMA KIRŞEHİR?..

Burada anlamadığım bir nokta var:

Haziran 2018 seçim istatistiklerine göre, 2’şer milletvekili çıkaran iller ve toplam seçmen sayıları şöyle:

Tunceli: 64.290

Ardahan: 69.405

Kilis: 85.616

Gümüşhane: 100.675

Iğdır: 119.655

Artvin: 131.275

Bartın: 146.888

Bilecik: 154.319

Sinop: 159.840

Erzincan: 162.168

Kırşehir’in toplam seçmen sayısı ise, bunların hepsinden fazla: 165.492.

Durum bu iken,

Yukarıdaki illerin değil de, Kırşehir’in milletvekili sayısının düşürülmesindeki mantığı anlamadım doğrusu?..

Şu mudur acaba:

Haziran 2018’de 165 bin 492 seçmeni bulunan Kırşehir, Aralık 2019’a gelindiğinde örneğin bir 69.405 seçmeni bulunan Ardahan’ın gerisine mi düştü; bu yüzden mi Ardahan’ın değil de Kırşehir’in vekil sayısı düşürüldü?

Yine aynı şekilde;

Kilis, Gümüşhane, Iğdır, Artvin, Bartın, Bilecik, Sinop ve Erzincan’ın nüfusu son bir buçuk yılda Kırşehir’in nüfusunun üzerine mi çıktı da, bu illerin değil de Kırşehir’in vekil sayısı düşürüldü?

SEÇMENİN YÜZDE 58’İ KIRŞEHİR’İ TERK Mİ ETTİ?

Şu mudur yani:

1.5 yıl içinde Kırşehir’in 165 bin 492 seçmeninden yüzde 58’i yani 96 bin 87’si bu ili terk etti ve örneğin Ardahan’ın 69.405 olan seçmen sayısının gerisine düşüldü!!!

Böyle bir şey olmuş olabilir mi?

Gerçek bu mu?

Öyle ise eğer, bunu bilmek istiyorum, bir yetkili çıkıp açıklasın.

Yok, siz de benim gibi bunun mümkün olamayacağını düşünüyorsanız, tekrar soruyorum:

Nüfusu çok daha az olan Kilis, Gümüşhane, Iğdır, Artvin, Bartın, Bilecik, Sinop ve Erzincan’ın değil de neden Kırşehir’in vekil sayısı düşürüldü?

İnanın öyle merak ediyorum ki…

Biri çıkıp, bu işin mantığını, gerekçesini açıklamalı.

2019 yılı itibarıyla nüfusu en az olan illerin sıralaması şöyle: