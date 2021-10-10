Kırşehirliler Mamak'ta Bir Araya Geldi

Mamak Kırşehirliler Derneği tarafından birlik ve beraberlik kahvaltısı düzenlendi.

Geniş bir katılımla gerçekleştirilen programda, önümüzdeki günlerde yapılması planlanan konular hakkında istişarelerde bulunuldu.

Mamak Kırşehirliler Derneği tarafından birlik ve beraberlik kahvaltısı düzenlendi. Mamak Sivil Toplum Merkezi’ndeki toplantıya Dernek Başkanı Kani Araz, yönetim, denetim ve kurul üyeleri katıldı.

GELECEK PLANLAMALARI YAPILDI

Geniş katılımlı gerçekleşen toplantıda geçmişte yapılan faaliyetler değerlendirildi. Sonrasında ise gelecekte yapılması planlanan konular hakkında çeşitli istişarelerde bulunuldu.

BİRLİK VE BERABERLİK VURGUSU

Dernek Başkanı Kani Araz, toplantıya katılanlara teşekkür ederek bu toplantıların sıkça yapılmasını istedi. Araz, konuşmasında birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

HEMŞERİ FESTİVALİ MÜJDESİ

Kani Araz, Mamak’ta önümüzdeki günlerde düzenlenmesi planlanan Kırşehir Hemşeri Festivali (HEM-FEST) hakkında dernekler üyeleriyle bilgi alışverişinde bulundu. Araz, yapmayı düşündükleri farklı etkinliklerle festivali renklendirmeyi planladıklarını söyledi.



ERSİN ODABAŞI /İLKSAYFA