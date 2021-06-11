Kırşehirliler Vakfı Başkanı Sevilay Aslan: "Hemşehrilik kriterini ön planda tutacağız"

Kırşehirliler Vakfı Başkanı Aslan, yeni dönemde birçok proje hayata geçireceklerini ve vakfı amacına uygun hedeflerle daha da ileri taşıyacaklarını belirtti. Aslan, “Siyaset üstü bir tutum sergileyerek, hemşehrilik kriterini ön planda tutacağız” dedi.

Kırşehir Kültür, Eğitim, Araştırma ve Sosyal Dayanışma Vakfı Genel Başkanlığı’na seçilen Avukat Sevilay Aslan’a yeni görevinde hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor. Gün içerisinde birçok siyasetçi, bürokrat ve Kırşehirli hemşehrilerin hayırlı olsun ziyaretinde bulunduğu vakıfta, Aslan birlik ve beraberlik vurgusu yapıyor.

HEMŞEHRİLİK ÖN PLANDA OLACAK

Aslan, yeni görevinde tarihsel vakıf kültürünün devamını sağlayacaklarını ifade ederek, hemşehriliğin ön planda olacağı vurgusu yapıyor. “Kültürümüzü yaşatmak ve bir sonraki nesle doğru bir şekilde aktarmak için elimizden geleni yapacağız” diyen Aslan, “Değerlerimize sahip çıkıp nesiller arası köprü vazifemizi sağlamlaştırmaya çalışacağız. Hemşehrilerimizin sorunlarına elimizden geldiği kadarıyla çözüm bulacağız” dedi.

BİRÇOK PROJE HAYATA GEÇİRİLECEK

Aslan, hayata geçirecekleri projelerden bazılarını ise şöyle dile getirdi, “Kırşehir Yaşam Müzesi ve Lokalini kurmak için çalışmalar yapıyoruz. Herkes tarafından da biliniyor ki yaşayan insan hazinelerimizin hayatlarını bu müzede ölümsüzleştirmek en büyük hedeflerimizden birisidir. Aynı zamanda yetiştiğim memleketime de bunun bir borcum olduğunu düşünüyorum.”

ÇALIŞMALAR BAŞLADI

“Bununla birlikte Kırk Sinerji Kooperatifi kurmak gibi bir fikrimiz var ve bu fikri hayata geçirmek için çözüm ortaklarımızı belirlemeye çalışıyoruz. Kırşehirli Fark Yaratanlar Buluşması, Genç Nesil Projesi, Ödüllü Kırşehir İçin Kırk Fikir Yarışması gibi fikirlerimizi de yine elimizden geldiğince hayata geçirmek adına çalışmalar yapmaya başladık ve bu başlıklar projelerimizden sadece birkaç tanesi.”

KIZ ÇOCUKLARINA EĞİTİM VE İSTİHDAM DESTEĞİ

“Vakfımızın üyesi aynı zamanda Kalkınma Ajansında proje uzmanı olan kardeşimle birlikte ve keza altı kız çocuklu bir ailede yetişmiş ve aynı zamanda bir kız çocuk annesi olmanın verdiği saha tecrübesini de kullanmak adına aile projesi olarak gördüğümüz kız çocukları için istihdam desteği projesini gerçekleştirmek için tüm çabamızı sarf edeceğiz.”

KÜLTÜR TURLARI DÜZENLENECEK

“Bu projemizin altyapı çalışmaları başlamıştır. Projenin kaynak kabulünü gerçekleştirmekle birlikte hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Ayrıca Kırşehir dışında yetişen ve hiç Kırşehir’e gitmemiş ve gitmek istemeyen bir nesil olduğunu fark ettik. Azımsanmayacak çoğunlukta ve aynı zamanda iş hayatının içerisinde bir kariyer elde etmiş bu neslin memleketini ziyaret için kültür turları düzenlemeyi düşünüyoruz.”

“AYRIM GÖZETMEDEN ÇALIŞACAĞIZ”

“Geçtiğimiz yıl da memleketimizin Ankara’ya hiç gelmemiş çocuklarını başkentte misafir ettik. Ve çok da güzel dönüşler aldık. Aynı şekilde bu vizyon turlarımıza da devam etmeyi planlıyoruz. Biz hep birlikte daha da güçlü olabileceğimizin farkındayız ve hemşehricilik çatısı altında herhangi bir ayrım gözetmeden bu birlikteliğin sağlanması için fedakârlık dahi tüm sosyal çabamızı sarf edeceğiz.”

52 OY İLE SEÇİLMİŞTİ

Kırşehirliler Vakfı 13’üncü olağan kongresi yaklaşık 2 ay önce Altınpark Kırşehirliler Vakfı binasında yapılmış, Ali Çetin ve Sevilay Arslan başkanlık için yarışmıştı. Seçimlerde Sevilay Aslan, aday Ali Çetin’in 44 oyuna karşılık 52 oy alarak başkan seçilerek koltuğa oturmuştu.

Emrah Özcan/İLKSAYFA