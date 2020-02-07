Kırşehirliler ziyaretlere başladı

Mamak Kırşehirliler Derneği Başkanı Kani Araz ve Yönetim Kurulu Üyeleri Mamak’ta yer alan siyasi parti ilçe başkanlıkları ile Mamak Kaymakamlığını ziyaret etti.

Mamak Kırşehirliler Derneği Başkan Kani Araz ve yönetim kurulu üyeleri bir dizi ziyarette bulundu. Derneğin ilk durağı Mamak Kaymakamlığı oldu. Burada Kaymakam Ziya Polat’ı ziyaret eden dernek üyeleri daha sonra Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Emirdoğan’ı ziyaret etti. Üyelerin bir sonraki ziyaretleri ise Mamak’ta bulunan siyasi parti ilçe başkanlıklarını ziyaret etmek oldu. İlk önce AK Parti Mamak İlçe Başkanlığını ziyaret eden dernek üyeleri daha sonra İYİ Parti Mamak İlçe Başkanlığını, Milliyetçi Hareket Partisi Mamak İlçe Başkanlığı ve son olarak ta Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanlığını ziyaret ederek günü tamamladı.

MEMNUNİYETİNİ DİLE GETİRDİ

Kani Araz ve yönetim kurulu üyelerini makamında kabul eden Mamak Kaymakamı Ziya Polat Mamak Kırşehirliler Derneği’nin ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek “Hemşeri dernekleri her zaman birlik ve beraberliğimizi güçlendirmiştir. Kaymakamlığımız olarak yaptığımız çalışma ve projelerde el birliği ile güzel işler yapacağımızdan hiç şüphem yok” dedi. Ziyarette ayrıca Mamak Tapu Müdürü Uğur Sarı’yı ziyaret eden Mamak Kırşehirliler Derneği dernek kuruluş amaçlarını ve yapacakları çalışma ve projeleri anlattılar.

AMACIMIZ HEMŞERİLERİMİZE DESTEK OLMAK

Mamak Kırşehirliler Derneği Başkanı Kani Araz ziyaretlerde yaptığı konuşmada “Amacımız hemşerilerimizi bir çatı altında toplayarak onların iyi ve kötü günlerinde destek olmaktır. Birlik ve beraberlik içerisinde Mamak’ta yaşayan hemşerilerimizi bir araya getirip güzel çalışmalar yapacağız. Kırşehir kültürünü Mamak’ta yaşatacağız. Mamak Kırşehirliler Derneği bünyesinde yaklaşık 14 köy ve kasaba derneği bulunmaktadır. Bu sayının her geçen gün artacağından hiç şüphem yok” dedi.

Yusuf Sağlam/İLKSAYFA

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