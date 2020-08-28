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Kırtasiye alışverişlerinde standartlara uygunluğa dikkat

Uzaktan eğitimle başlayacak yeni eğitim öğretim yılı öncesinde yapılacak kırtasiye alışverişlerinde, standartlara uygunluk ve ürün güvenliğinin göz önünde bulundurulması gerekiyor.
Kırtasiye alışverişlerinde standartlara uygunluğa dikkat

Yeni eğitim öğretim yılının başlamasına günler kala öğrenci ve velileri okul alışverişi telaşı sardı. Türk Standardları Enstitüsü (TSE), aileleri kırtasiye malzemeleri satın alırken ürünlerin güvenilirliğine ve standartlara uygunluğuna dikkat etmeleri konusunda uyardı.

Uzaktan eğitimle 31 Ağustos'ta başlayacak yeni eğitim öğretim yılı öncesi, okul ihtiyaçlarına yönelik alışverişler hızlandı.

AA muhabirinin TSE uzmanlarından edindiği bilgiye göre, okul alışverişinde önemli bir yer tutan kırtasiye ürünlerini satın alırken, ürünün ambalajlı olması, etiketinin bulunması ve etikette üretici firma adı ve iletişim bilgilerinin yer alması gerekiyor. Velilerin, üreticisi bilinmeyen ürünleri satın almamaları kritik önem taşıyor.

Bir ürünün ilgili standarda uygun olarak üretilip üretilmediği, dolayısıyla sağlığa zararlı maddeler içerip içermediği yetkin laboratuvar ortamlarında yapılan testlerle anlaşılabiliyor.

Yapılan testler sonucu ürünlerin standartlara uygun olduğu, üzerinde taşıdığı işaret ve markalarla tescilleniyor. Dolayısıyla ürünün geçtiği testler ve sahip olduğu belgelerin alıcı için kriter olması gerekiyor.

Avrupa Birliği standartlarına uygun olarak üretim yapıldığını ifade eden "CE" işareti, üzerine iliştirildiği ürünlerin, insan, hayvan ve çevre sağlığı açısından sağlıklı ve güvenilir olduğunu gösteriyor.

Bu işaretin yanında, ürünlerin öngörülen güvenlik şartlarına, performans ve kalite kriterlerine uygunluğunu belgeleyen TSE markasına dikkat edilmesi önem taşıyor.

Çocukların yaşına uygun kırtasiye malzemelerinin seçilmesi, okul alışverişinde dikkat edilmesi gereken hususlar arasında yer alıyor.

Kurşun kalem ve boyalara dikkat
Kurşun kalem ve boya kalemlerinde kurşun, kadmiyum, arsenik, krom gibi toksik ağır metallerin analizlerinin yapılması gerekiyor. Aksi takdirde ağır metallerin çocuklarda uzun vadede birikimi alzaymır gibi nörolojik hastalıklara yol açabiliyor.

Okul çantası gibi tekstil ürünlerinde ise kanserojen olan "azoboyar madde", çantanın plastik kısımlarıyla silgi gibi yumuşatılmış polivinilklorür kullanılan ürünlerde "fitalat" ve metal ürünlerde "nikel" incelemelerinin yapılmış olması kritik önemde bulunuyor.

Suluk gibi plastiklerde ise çocuklarda nörolojik ve hormonal bozukluklara yol açabilen Bisfenol A (BPA) maddesinin kesinlikle bulunmaması gerekiyor. Etiketinde "BPA Free" ibaresi olan ürünlerin satın alınması tavsiye ediliyor.

Kokulu ürünlerden uzak durulmalı
Solvent içermeyen su bazlı yapıştırıcıların tercih edilmesi ve kokulu ürünlerden uzak durulması öneriliyor.

Yüz boyası, dövme kalemi gibi deri üzerine uygulanan kozmetik ürünlerde, dermatolojik testlerden geçmiş, parmak boyası ve oyun hamuru gibi daha küçük yaş gruplarının kullandığı, ağza götürülme olasılığı yüksek ürünlerde güvenilir ürünler tercih edilmesi önem taşıyor.

Ürünlerin üzerinde sağlığa zararlı olmadığını belirtir ibareler aranması gerekirken, standartlara uygun ve kaliteli üretimin simgesi olan TSE markası, vatandaşların güvenli ürüne ulaşmasında önemli bir yer tutuyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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