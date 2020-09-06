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Kırtasiyedeki hırsızlık güvenlik kamerasında

KONYA'da kimliği belirlenemeyen bir kişi, girdiği kırtasiyede kimsenin olmadığını görünce kasadaki 70 lirayı alıp kaçtı.
Kırtasiyedeki hırsızlık güvenlik kamerasında

Olay, İhsaniye Mahallesi Abdülezelpaşa Caddesi'nde Veysel Çiftçi'nin işlettiği kırtasiyede cuma günü meydana geldi. Çiftçi, yan tarafta bulunan dükkandaki esnaf arkadaşını ziyarete gitti. Oğlu da iş yerinin arkasındaki bahçede yemek yediği sırada, kırtasiyede kimsenin olmadığını fark eden kimliği belirlenemeyen bir kişi, içeri girdi. Etrafı kolaçan ettikten sonra kasadaki 70 lirayı alıp, hızla uzaklaştı. Kasadaki paranın yerinde olmadığının fark edilmesi üzerine polise haber verildi. Polis, şüphelinin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı. 

'BU ÜÇÜNCÜ HIRSIZLIK'

Yaşananları anlatan Veysel Çiftçi, şunları söyledi: ''Bu üçüncü hırsızlık. Aynı kişi mi bilmiyorum ama içeride bizim olmadığımızı fırsat bilip, kasadaki parayı alıp kaçmış. Oğlum bahçede arkada yemek yiyordu. Bende yan taraftaki dükkanda ziyaretteydim. Oğlum, yemeğini bitirip, geliyor, bir müşteriye para üstü verirken kasanın açık olduğunu ve kasada para olmadığını görüyor. Sonra kamera kayıtlarına bakıyor ve bir kişinin gelip, kasadan para aldığını fark ediyor. Bu üçüncü hırsızlık. Anladığım kadarıyla daha önce keşif yapıyor, içerinin boş olduğu zaman girip, kasadan parayı alıp, götürüyor.''

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