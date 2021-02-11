Kış 2021 Tatbikatı'nın 'Seçkin Gözlemci Günü' faaliyetleri başladı

"Seçkin Gözlemci Günü"ne Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ile TSK Komuta Kademesi katıldı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov’un katıldığı Kış 2021 Tatbikatı'nın "Seçkin Gözlemci Günü" başladı.

Akar ve Hasanov, beraberlerinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile "Seçkin Gözlemci Günü"ne katılmak üzere tatbikat alanına geldi.

İlk olarak Esas Komuta Yeri'ne geçen Akar ve Hasanov, tatbikata ilişkin bilgi aldı. Analiz Grubu Başkanı tarafından verilen tatbikatın durum özetine yönelik bilgilendirmenin ardından Akar ve Hasanov, yeni nesil üniteleri inceledi.

Buradaki sahra fırın ünitesinde yapılan ekmeklerden birini bölerek Hasanov ile Komutanlara ikram eden Akar, yerli ve milli üretim zırhlı ambulansı da inceledi.

Akar ve Hasanov, daha sonra Derin Kar ve Şiddetli Soğuklarda Muharebe Parkuru'na geçti. Burada kış teçhizatlı komando kolu tarafından okunan Komando Andı'nı dinleyen Akar ve Hasanov, marşın ardından "Allah Türk komandosunu korusun" dedi.

İgloda incelemelerde bulundu

Komando kolunun teçhizatlarını da inceleyen Akar ve Hasanov, Doğal Afetler Arama Kurtarma Taburu ile ilgili tanıtımı izledi.

Derin Kar ve Şiddetli Soğuklarda Barınma Tesisleri'ni de gezen Akar ve Hasanov, yapılan yığma iglonun içine girerek incelemelerde bulundu.

Daha sonra 1 numaralı seyir yerine geçen Akar, Hasanov ve komutanlar, bu bölgede gerçekleştirilen hava hücum harekatını da takip etti.

Öte yandan Akar ve Hasanov başta olmak üzere tatbikata katılan personelin taktığı Türkiye ve Azerbaycan bayraklarının motiflerini taşıyan maskeler dikkati çekti.