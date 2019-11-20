  • BIST 107.630
  • Altın 271,191
  • Dolar 5,7056
  • Euro 6,3091
  • Ankara 4 °C
  • İstanbul 15 °C
  • İzmir 15 °C
  • Konya 4 °C
SON DAKİKAŞule Çet davasında flaş gelişme
»

Kış çaylarının yeni gözdesi ‘Osmanlı Çayı’

Antakya’da Uzun Çarşı’da aktar dükkanı işleten Semir Eraslan, tarihi bilgilerden yola çıkarak kışa özel çay hazırladı.
Kış çaylarının yeni gözdesi ‘Osmanlı Çayı’

Antakya’da Uzun Çarşı’da aktar dükkanı işleten Semir Eraslan, tarihi bilgilerden yola çıkarak kışa özel çay hazırladı. Geleneksel kış çaylarından farklı bir aromaya sahip olan, adını hanedan mutfağından alan Osmanlı Çayı, sadece gribe karşı korumuyor, içinde bulundurduğu özel ve yöresel karışımlarla vücudun tamamını hastalıklardan koruyan bir kalkan görevi görüyor.

Kış aylarının gelmesiyle birlikte her yıl geleneksel olarak hazırlanan kış çayları arasına bu yıl yepyeni bir aroma daha dahil oldu. Uzun Çarşı’da aktar dükkanı işleten Semir Eraslan, kışa özel olarak hazırladığı ve tarihi bilgilerden yola çıkarak elde ettiği Osmanlı Çayı'nın tansiyondan şekere, prostattan migrene kadar birçok ağrıya etki ederek vücudu rahatlattığını söyledi. Eraslan, "Her sene yapmış olduğumuz artık herkes tarafından da bilinen kış çaylarımız var. Biz bu kış farklı bir çay yapalım istedik. Geçmişe dönük araştırmalar yaptık. Bilindik adaçayı, papatya gibi klasik bitkilerin dışında sadece astım veya öksürük için değil, bize sıkça gelen mide rahatsızlığı, tansiyon, şeker, prostat ve ödem atıcı olarak verebileceğimiz, aynı zamanda mide sancıları, ülser, gastrit, migren gibi kış aylarında sıkça karşılaştığımız fizyolojik hastalıkları gidermeye yönelik bir çay geliştirmeye çalıştık. Geçmişe dönük yaptığımız araştırmalarda bizim bu ürettiğimiz gibi çay üretildiğini öğrendik" dedi.

KİLOSU 100 LİRADAN SATIŞTA

21 bitkinin karışımıyla elde ettikleri Osmanlı Çayı'nın kendine has yörelerinden toplandığını kaydeden Eraslan, "Çayın elde edilişi bize biraz pahalıya mal oluyor. Biz de bu çayı ilk defa yaptığımız ve piyasaya sürdüğümüz için fiyatları minimumda tutmaya çalıştık. Şu anda 100 gramını 10 TL’den satıyoruz. Kilosu da 100 TL’den satılıyor. Yoğun ilgi görüyor" diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Filistinli genç denge sanatıyla yer çekimine meydan okuyor19 Kasım 2019 Salı 21:30
  • Yavru timsahlara yaş günü partisi19 Kasım 2019 Salı 21:00
  • Jüpiter'in uydusu Europa'da su buharı bulundu19 Kasım 2019 Salı 20:30
  • Doğduğu topraklara 66 yıl sonra döndü19 Kasım 2019 Salı 20:00
  • Tatil için gittiği Bali Adası'nda yardıma muhtaçların annesi oldu19 Kasım 2019 Salı 19:00
  • 'Hazan' rengine bürünen Edirne ziyaretçilerini büyülüyor19 Kasım 2019 Salı 18:00
  • Yerin 400 metre altından gelen lezzet19 Kasım 2019 Salı 17:30
  • Hakkari'de yeni bir 'böğü' türü keşfedildi19 Kasım 2019 Salı 17:00
  • Yıldız Kenter son yolculuğuna uğurlandı19 Kasım 2019 Salı 15:56
  • 19 Kasım 20.30 HADİ ipucu: "Evvelim Sen Oldun", "Yazımı Kışa Çevirdin" ve "Karadır Şu Bahtım Kara" türküleriyle ünlü halk ozanımız kimdir?19 Kasım 2019 Salı 15:54
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti