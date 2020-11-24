Kış hazırlıkları başladı

Kızılcahamam Belediyesi, kışın olumsuz şartlarıyla mücadele etmek ve vatandaşları mağdur etmemek amacıyla, karla mücadele araçlarının bakım ve onarım çalışmalarına başladı.

Kızılcahamam Belediyesi Fen İşleri ekipleri atölyelerinde kış öncesi hazırlıklarına başladı. Hiçbir vatandaşın mağdur olmaması için karla mücadele araçlarının bakım ve onarım çalışmalarını hızlandırdıklarını aktaran Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar “Bizler kışa hazırlanırken, vatandaşlarımızı da yaklaşan kış öncesinde kişisel tedbirlerini almaya davet ediyoruz. Belediye ekiplerimiz 7/24 hizmet verecek” dedi.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirterek, “Kızılcahamamlı vatandaşlarımızın daha rahat ve güvenli bir şekilde hayatlarını sürdürmeleri için imkanlarını seferber olan Fen İşleri Müdürlüğümüz bir çok alanda düzenlemeler yapıyor. Kışın zorlu şartlarına hazırlanıyor. Kış aylarında karla mücadele programımızı Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün hava tahmin raporuna göre düzenliyor; ana arter özelliği olan yollara önem veriyoruz. Vatandaşlarımızın her türlü talep ve şikâyetlerini ivedilikle çözüme kavuştururuz. Kızılcahamam halkının kar yağışından ve kış şartlarından mağdur olmaması için bu yıl da ekiplerimizle sahada olacağız” açıklamasında bulundu.