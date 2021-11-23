  • BIST 1.760,08
  • Altın 709,24
  • Dolar 12,2724
  • Euro 13,8125
  • Ankara 9 °C
  • İstanbul 14 °C
  • İzmir 18 °C
  • Konya 9 °C
»

Kış lastiği değiştirme ücreti 80 liradan başlıyor

Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda zorunlu olan, özel araçlarda ise can ve mal güvenliğiyle sorunsuz seyahat için kullanılması gereken kış lastiğini değiştirme ücreti, ebada göre 80 ila 120 lira arasında değişiyor.
Kış lastiği değiştirme ücreti 80 liradan başlıyor

Derlenen bilgiye göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca, Karayolları Trafik Kanunu gereği yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların kış lastiği takmaları, illerin hava ve iklim şartlarına göre yılın belirli dönemi için zorunlu tutuluyor. Söz konusu yetki, Bakanlıkça valiliklere de devredilebiliyor.

Araçların denetimi, Bakanlığın yetkilendirdiği personelin yanı sıra Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Ticaret Bakanlığının sınır kapılarındaki birimleri ve belediyelerin denetim birimlerince yapılıyor.

Kış lastiği takma zorunluluğu 1 Aralık'ta başlayacak ve 1 Nisan 2022'ye kadar devam edecek.

Kurala uymayan araçların sürücülerine 846 lira ceza kesilecek. Kış lastiği takmama cezası, Hazine ve Maliye Bakanlığınca açıklanacak yeniden değerleme oranı çerçevesinde 1 Ocak 2022 itibarıyla güncellenecek.

"Sıcaklık 7 derecenin altına düştüğünde kış lastiğine geçilmeli"
Petlas Pazarlama Müdürü Erkal Özürün, AA muhabirine, kendini iyiden iyiye göstermeye başlayan kış şartları nedeniyle yol koşullarında ulaşımın sağlıklı ve güvenli sürdürülmesi için kış lastiği zorunluluğunun önemli olduğunu söyledi.

Hava sıcaklığı 7 derecenin altına düştüğü andan itibaren kış lastiğine geçilmesi gerektiğini belirten Özürün, lastik hava basıncının da kontrol edilmesinin önem taşıdığını bildirdi.

Özürün, sürücülerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında, sosyal mesafeyi koruyarak, sağlığını riske atmadan, kış lastiği montajı ile lastik hava basıncı ve diş derinliği kontrolü yaptırabileceğini ifade ederek, "Kış lastikleri, 7 ila eksi 40 derece arasındaki sıcaklıklarda sertleşmeyi önleyen yumuşak bir bileşime ve karlı, buzlu yollarda tutunmayı artırıcı sırt desenlerine sahip bulunuyor." dedi.

Özürün, kış lastiğinin, soğuk havalarda yaz lastiğine oranla yüzde 50 daha iyi yol hakimiyeti sağladığını, fren mesafesini de yüzde 50'ye kadar kısalttığını vurguladı.

Otomobillerde kış lastiği fiyatlarının ebatlarına göre değiştiğine dikkati çeken Özürün, şunları kaydetti:

"Türkiye'de en çok kullanılan ebat olan 205/55 R16 ölçüdeki kış lastikleri 400 ila 800 lira fiyat aralığında satışa sunuldu. Lastik sökme takma ücretleri, binek araçlar için 80-120 lira, SUV ve hafif ticari araçlar için 100-150 lira aralığında değişiyor. Lastik oteli bedeli ise 4 lastik için ortalama 100-120 lira düzeyinde uygulanıyor. Birçok bayide, söküm takım ve lastik oteli hizmeti paket olarak veriliyor ve bu iki hizmet 200-250 liraya sağlanıyor."

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • SGK'ye 1 milyon 190 bin kişi yapılandırma başvurusunda bulundu21 Kasım 2021 Pazar 16:10
  • Şahinkaya ayvası 10 ülkeye ihraç ediliyor21 Kasım 2021 Pazar 16:02
  • Rusya, nar ve biber ithalatını durdurdu20 Kasım 2021 Cumartesi 18:49
  • Özel mesleki ve teknik lise öğrencilerine verilecek destek tutarları belirlendi20 Kasım 2021 Cumartesi 13:17
  • Borsa haftayı rekorla tamamladı20 Kasım 2021 Cumartesi 13:11
  • Kocaeli'de kadınların elinden çıkan çocuk kıyafetleri 60 ülkeye gönderiliyor20 Kasım 2021 Cumartesi 13:07
  • Ticaret Bakanlığından 'paralel araç ithalatı' önlemi20 Kasım 2021 Cumartesi 13:00
  • Tarımsal girdi fiyat endeksi eylülde yıllık yüzde 27,79, aylık yüzde 1,56 arttı19 Kasım 2021 Cuma 10:32
  • Borsa güne yükselişle başladı19 Kasım 2021 Cuma 10:17
  • Kamu bankaları kredi faiz oranlarını düşürdü19 Kasım 2021 Cuma 10:08
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti