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Kış lastiği kullanılmayan 511 araca ceza kesildi

Emniyet Genel Müdürlüğünün ülke genelindeki denetimlerinde, trafik polislerince 164 bin 793 araç ve sürücüsü kontrol edildi, kış lastiği kullanılmadığı tespit edilen 511 araçla ilgili cezai işlem uygulandı.
Kış lastiği kullanılmayan 511 araca ceza kesildi

Emniyet Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarındaki paylaşıma göre, soğuk hava şartlarında, karlı ve buzlu yollarda güvenli trafik ortamının sağlanması, uygunsuz lastik kullanımından kaynaklı olası trafik kazalarının önlenmesi, denetim faaliyetleri yoluyla sürücüler üzerindeki yakalanma riski duygusunun arttırılması amacıyla 19-21 Şubat'ta ülke genelinde kış lastiği kullanımına yönelik denetim yapıldı.

Trafik polislerince 164 bin 793 araç ve sürücüsünün kontrol edildiği uygulamada, 511 araçta kış lastiği kullanılmadığı tespit edildi.

Ayrıca çeşitli eksik ya da kusuru bulunduğu gerekçesiyle 551 araç trafikten men edildi, 106 sürücünün ehliyeti geçici süreyle geri alındı.

Ekipler, denetim kapsamında tespit ettikleri 13 bin 33 trafik kural ihlaliyle ilgili sürücülere ya da araç plakalarına ceza kesti.

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