Kış öncesi parklara terapi

Kahramankazan Belediyesi, kış öncesi ilçe genelindeki tüm park ve bahçelerde kapsamlı bir bakım-onarım çalışması başlattı.

Bank ve kamelyaların onarımından soğuğa dayanıklı çiçek ve ağaç dikimine kadar birçok çalışmanın yürütüldüğü parklar, dökülen yaprakların temizlenmesiyle pırıl pırıl görüntüsüyle kışa hazır hale getirildi.

Kahramankazan Belediyesi ekipleri, kış öncesi ilçe genelindeki tüm park ve bahçelerde bakım ve onarım çalışması başlattı.

Göz dolduruyor

Ekipler, park ve bahçelerde budama, yaprak toplama, oyun aletleri onarımı, çim biçimi, ilaçlama, kışa dayanıklı çiçek ve ağaç dikimi, bank, kamelya ve piknik masalarının onarımı gibi birçok alanda kapsamlı bir çalışma yürütüyor. Özellikle kış öncesi yapılan bu çalışmalar park ve bahçelerin çehresini değiştiriyor. Yaz aylarının yorgunluğunu atan park ve bahçeler böylece kış öncesinde pırıl pırıl görüntüsüyle göz dolduruyor.

İhmal etmiyoruz

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, yaz aylarında yoğun olarak kullanılan parklara bir anlamda terapi yapıldığını belirterek, “Kış öncesi park ve bahçelerde kapsamlı bir çalışma yürütüyoruz. Vatandaşlarımızın yaz aylarında sıklıkla kullandığı park ve bahçelerimizi kış öncesinde ve kış aylarında da ihmal etmiyoruz. Böylece parklarımızdaki aletler yaklaşan kış mevsimi öncesi daha dayanıklı ve daha kullanışlı hale geliyor” dedi.