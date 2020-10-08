  • BIST 1.150
  • Altın 487,906
  • Dolar 7,9255
  • Euro 9,3144
  • Ankara 16 °C
  • İstanbul 18 °C
  • İzmir 17 °C
  • Konya 16 °C
»

Kış öncesi parklara terapi

Kahramankazan Belediyesi, kış öncesi ilçe genelindeki tüm park ve bahçelerde kapsamlı bir bakım-onarım çalışması başlattı.
Kış öncesi parklara terapi

Bank ve kamelyaların onarımından soğuğa dayanıklı çiçek ve ağaç dikimine kadar birçok çalışmanın yürütüldüğü parklar, dökülen yaprakların temizlenmesiyle pırıl pırıl görüntüsüyle kışa hazır hale getirildi.
Kahramankazan Belediyesi ekipleri, kış öncesi ilçe genelindeki tüm park ve bahçelerde bakım ve onarım çalışması başlattı. 

kis-oncesi-parklara-terapi-(4).jpg

Göz dolduruyor
Ekipler, park ve bahçelerde budama, yaprak toplama, oyun aletleri onarımı, çim biçimi, ilaçlama, kışa dayanıklı çiçek ve ağaç dikimi, bank, kamelya ve piknik masalarının onarımı gibi birçok alanda kapsamlı bir çalışma yürütüyor. Özellikle kış öncesi yapılan bu çalışmalar park ve bahçelerin çehresini değiştiriyor. Yaz aylarının yorgunluğunu atan park ve bahçeler böylece kış öncesinde pırıl pırıl görüntüsüyle göz dolduruyor. 

kis-oncesi-parklara-terapi-(9).jpg

İhmal etmiyoruz
Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, yaz aylarında yoğun olarak kullanılan parklara bir anlamda terapi yapıldığını belirterek, “Kış öncesi park ve bahçelerde kapsamlı bir çalışma yürütüyoruz. Vatandaşlarımızın yaz aylarında sıklıkla kullandığı park ve bahçelerimizi kış öncesinde ve kış aylarında da ihmal etmiyoruz. Böylece parklarımızdaki aletler yaklaşan kış mevsimi öncesi daha dayanıklı ve daha kullanışlı hale geliyor” dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çözüm Merkezine çözümsüz sorular yağdı “Köpeğim korona oldu”09 Ekim 2020 Cuma 03:30
  • Keçiören'den cepheye moral mektubu09 Ekim 2020 Cuma 02:33
  • Şeffaf panel uygulamasına yoğun ilgi09 Ekim 2020 Cuma 01:31
  • Yenimahalle Belediyesi'nden öğrencilere hediye09 Ekim 2020 Cuma 01:03
  • Pandemi döneminde 22 yeni park yapıldı09 Ekim 2020 Cuma 00:37
  • Tarih geleceğe taşınıyor08 Ekim 2020 Perşembe 06:00
  • Yeşil-Beyazlılar galibiyetle başladı08 Ekim 2020 Perşembe 05:33
  • Kurallara uymayan esnaflara çifte ceza08 Ekim 2020 Perşembe 05:00
  • Kiracılara yüzde 80 indirim08 Ekim 2020 Perşembe 04:31
  • “Verimli Ders Çalışma ve Motivasyon” eğitimi dijital platforma taşındı08 Ekim 2020 Perşembe 03:36
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti