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Kış yaklaştı, tezgahların oyuncuları değişti

Kış aylarının yaklaşmasıyla mandalina, nar, ayva gibi kış meyveleri ile ıspanak, karnabahar gibi kış sebzeleri tezgahlarda yerini almaya başladı. 
Kış yaklaştı, tezgahların oyuncuları değişti

Kış aylarının yaklaşmasıyla kışlık meyve ve sebzeler tezgâhlarda yerini almaya başladı. Nar, mandalina gibi kış meyveleri, karnabahar, ıspanak gibi kış sebzelerin vatandaşın tercihleri arasında. Ulus Hali’nde gazetemize bilgi veren Faruk Yardımcı, “Meyve fiyatları ortalama 5 lira. Biraz yüksek. Sebze fiyatlarımız uygun” diye konuştu. Yardımcı, açılan balık sezonuyla birlikte en taze yeşillik sezonunun geldiğini belirterek, “Roka, nane, maydanoz 1 lira. Taze balıkla yeşillik tüketebilirsiniz” tavsiyesinde bulundu. Yardımcı gazetemize şu değerlendirmelerde bulundu:

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SEBZELERİN FİYATLARI UYGUN 
“Kış sebzeleri ıspanak, pırasa, karnabahar bütün kış sebzeleri yavaş yavaş geliyor. Fiyatlarımız uygun ıspanak 3 lira, pırasa 5 lira, karnabahar 4 lira civarında. Havuç, turp, kırmızı lahana 3 lira civarında. En tazesi şu an yeşillik. Tere, roka, maydanoz, nane taze balıkla beraber güzel tüketilir. Tere hariç bu yeşillikler 1 lira. Yalnız bu fiyatlar Ulus Hali için geçerli. Marketlerde daha pahalı.” 

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MEYVE BİRAZ PAHALI
“Meyve olarak mandalina, nar, ayva geldi. Fiyatlarımız ortalama 5 lira. Biraz yüksek. Ama inanın bu rakamlardan para kazanmıyoruz. Zaten vatandaş da eskisi gibi alamıyor. Fiyatlar 2-3 lirayken kiloyu fazla alırdı. Şimdi 1 kilo en fazla 2 kilo meyve satabiliyoruz. Bu sene antioksidan ve C vitamini tüketmek önemli olduğu için meyve alanlar tüketenler arttı.”

Erkal Erdoğan//İLKSAYFA

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