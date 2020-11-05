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Kısa çalışma ödeneği hesaplara bugün yatırılacak

Corona virüsü salgını nedeniyle olumsuz etkilen milyonlarca işçi ve işverene yardımcı olmak amacıyla İşsizlik Sigortası Fonu'ndan verilen kısa çalışma ödeneği bugün itibariyle hesaplara yatmaya başladı
Kısa çalışma ödeneği hesaplara bugün yatırılacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ekim ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 5 Kasım’da hesaplara yatırılacağını duyurmuştu.

Bakan Selçuk, “Ekim ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerini 5 Kasım’da vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatıracağız.” dedi.

İBAN NUMARASI, İŞKUR KAYIT VE GÜNCELLEME

İBAN numarası ödeneğin hesaplara yatması için büyük önem taşıyor. Açıklamaya göre; İşsizlik maaşı veya kısa çalışma ödeneğinin hesabına yatırılması için ilk önce https://esube.iskur.gov.tr adresine giriş yapın. Sayfaya girdikten sonra IBAN bilgilerinizi girmek veya güncellemek için tıklayınız.” Sekmesine giriş yapın. Açılan sayfanın en altında IBAN kutusu yazan yere paranızın yatmak istediği hesabınızın İBAN numarasını yazın. Bilgilendirme metnini okuyup kabul ettikten sonra kaydetme tuşuna basınız. Bu işlemler sonrasında ödeneğiniz hesabınıza yatacaktır.

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