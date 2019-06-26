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Kısa çalışma ödeneğinde süre 3 ay uzatıldı

Ekonomik nedenlerle üretimine ara veren işletmelerde işçilere kısa çalışma ödeneği uygulamasında süre üç ay uzatıldı. İŞKUR, İşsizlik Fonu’ndan 3 ay yerine 6 aya kadar işçi ücretlerinin yüzde 60’ı oranında kısa çalışma ödeneği verecek.
Kısa çalışma ödeneğinde süre 3 ay uzatıldı

Kısa çalışma ödeneğinin süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebep gerekçesiyle haftalık çalışma sürelerini azaltan veya faaliyetini tamamen veya geçici olarak durduran işletmeler 3 ay daha rahatlayacak. Kararnameye göre, kısa çalışma uygulanan işyerleri için 31 Aralık 2019 tarihine kadar uzatma başvurusunda bulunulması durumunda kısa çalışma ödeneği süresi üç ay uzatılacak. Böylece Türkiye İş Kurumu, toplam 6 aya kadar kısa çalışma ödeneği verebilecek.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR),İşsizlik Fonu’ndan, üretimini tamamen veya kısmen durdurmak zorunda kalan işletmelerin işçi çıkarmadan bu dönemi atlatmaları amacıyla, işçilerin brüt ücretlerinin yüzde 60’ına kadar ödeme yapıyor. Aylık ödeme tutarı brüt asgari ücretin yüzde 150’sine kadar çıkabiliyor. Bu kapsamda aylık 3 bin 838 liraya kadar ödeme yapılabiliyor. Daha önce üç oy olan ödeme süresi, Cumhurbaşkanı Kararı ile 6 aya çıkartıldı.

Kısa çalışma ödeneği olarak yapılan ödemeler, işsizlik ödeneği süresinden düşülüyor. Ancak, Cumhurbaşkanlığı Kararı uyarınca, ilk üç aylık dönemdeki kısa çalışma ödemeleri, işsizlik ödeneği süresinden düşülmeyecek.

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