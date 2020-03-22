Kısa çalışma ödeneğine nasıl başvurulur, istenilen belgeler neler, kimler başvurabilir?

Günlük kısa çalışma ödeneği nedir, nasıl başvurulur, istenilen belgeler neler? İşçi başı destek miktarı ne, süresi kaç ay, kısa çalışma ödemeleri ne zaman yapılacak, kimler başvurabilir, hangi firmalar başvurabilir?

Dünyayı kasıp kavuran ve maalesef Türkiye’de de can almaya başlayan korona virüsle mücadele kapsamında alınan tedbirler, doğal olarak işyeri sahiplerini olumsuz etkiledi.

65 yaş üstü için sokağa çıkma yasağı getirilirken, diğer yaştakilerden de evlerinden dışarı çıkmamaları isteniyor.

Bu durum bir işyeri olan, iş yerini açık tutması gereken işverenleri doğal olarak olumsuz etkiliyor.

Hükümet bu olumsuzluklara karşı Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi açıklamıştı. Bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan paket Kısa Çalışma Ödeneği de içeriyor.

İşverenlerin “üretim ve istihdamın korunması noktasında atılmış bir adım” olarak yorumladığı kısa çalışma ödeneğiyle ilgili akıllarda pek çok soru da oluşmuş durumda.

Günlük kısa çalışma ödeneği nedir , nasıl başvurulur , istenilen belgeler neler? İşçi başı destek miktarı ne ? Kısa çalışma ödeneğiyle işçi başı ne kadar destek alınıyor, kısa çalışma ödeneğinin süresi kaç ay, kısa çalışma ödemeleri ne kadar, kısa çalışma ödemeleri ne zaman yapılacak, kimler başvurabilir , hangi firmalar başvurabilir gibi sorulara cevap aranıyor.

Tüm bu soruların cevaplarını sizler için derledik:

Konu Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nca yürütülüyor. İlgili kurum ise İŞKUR.

BRÜT KAZANCIN YÜZDE 60’I

İşkur’un tanımına göre, günlük kısa çalışma ödeneği; sigortalının son oniki aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının % 60'ıdır. Bu şekilde hesaplanan kısa çalışma ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının % 150'sini geçemez.

BAŞVURULAR İŞKUR’A

Kısa çalışma ödeneği başvuruları yarın yani pazartesi günü başlıyor. Pazartesiden itibaren elektronik ortamda yapılabilecek olan başvurularla ilgili "www.iskur.gov.tr" adresi üzerinden ayrıntılı bir açıklama yapılması bekleniyor. Başvurular İŞKUR tarafından işyerlerinde yapılacak denetim sonucu karara bağlanıp, destek verilecek veya verilmeyecek.

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk konuyla ilgili yaptığı açıklamada önemli bilgiler verdi.

Bakan’ın verdiği bilgilere göre, Çin’den çıkan ve Türkiye’de de can almaya başlayan korona virüsünden olumsuz etkilenen ve bu sebeple kısa çalışma uygulamasından yararlanmak isteyen işverenler, İŞKUR İl Müdürlükleri ve Hizmet Merkezlerine özel olarak oluşturulan elektronik posta adresleri aracılığıyla gerekli belgeleri göndererek başvurularını yapabilecekler.

Kısa Çalışma Ödeneğinin devreye alınmasının "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi"nde yer aldığını hatırlatan Bakan Selçuk, İŞKUR yönetim kurulunun da süreci hızlandırmak adına başvuruların yapılabilmesi için bir karar aldığını söyledi.

Bakan Selçuk kısa çalışma ödemelerinin Rehberlik ve Teftiş Başkanlığımızca yapılacak uygunluk tespitinin ardından gerçekleştirileceğini ifade ederek, başvuruların yapılması ve sonuçlandırılmasına ilişkin süreç hakkında " www.iskur.gov.tr " İŞKUR internet sitesinden detaylı duyurunun yapılacağı hatırlattı.





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