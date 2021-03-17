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Kısa çalışma ödeneğiyle çalışanlara 32 milyar lira ödendi

Salgınla mücadele tedbirleri kapsamında etkin kullanılan kısa çalışma ödeneğiyle 3,7 milyon çalışana 2020'de 27 milyar lira, bu yılın ilk iki ayında ise 5 milyar lira ödeme yapıldı.
Kısa çalışma ödeneğiyle çalışanlara 32 milyar lira ödendi

Kısa çalışma ödeneği kapsamında, 2020'nin Mart ayından bu yılın şubat ayı sonuna kadar 3,7 milyon çalışan için 32 milyar lira ödemede bulunuldu.

Tüm dünyada toplum sağlığı ve günlük hayatı olumsuz etkileyen Kovid-19 salgının yıkıcı etkilerini bertaraf etmek için mart 2020'de açıklanan "Ekonomik İstikrar Kalkanı" Paketi ile birçok destek ve teşvik hayata geçildi. Bu kapsamda kısa çalışma uygulamasından yararlanma şartları da kolaylaştırıldı.

Bu süreçte, kısa çalışma ödeneği hem işçi hem de işverenin kurtarıcısı olurken, ödenekten yararlanma imkanı da dönem dönem uzatılarak bugüne kadar geldi.

Kısa çalışma ödeneği kapsamında 3,7 milyon çalışana 2020 yılında 27 milyar lira, bu yılın ilk iki ayında ise 5 milyar lira olmak üzere toplam 32 milyar lira ödeme yapıldı.

Uygulama bu ay sona erecek
Finansmanı İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanan kısa çalışma ödeneği, bu süreçte fonun en önemli gider kalemi oldu. 2020'de 66 milyar lira olan fonun toplam giderlerinin 27 milyar lirasını kısa çalışma ödeneği oluşturdu.

Salgınına karşı alınan tedbirlere sağlanan kaynakların da etkisiyle İşsizlik Sigortası Fonu'nun gelir-gider dengesi değişti. Uzun yıllar sonra fonun giderleri gelirlerini geçti. Fonun 2020'de 38 milyar 270 milyon liralık gelirine karşın 66 milyar 599 milyon lira gideri oldu.

Bu süreçte, hem işçi hem de işverenin kurtarıcısı olan kısa çalışma ödeneği, normalleşme adımları doğrultusunda bu ay sona erecek.

Kaynak: Haber Kaynağı
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