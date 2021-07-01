Kısa çalışma ve işten çıkarma yasağı sona erdi

Normallaşemeye ilişkin 1 Temmuz kararlarına paralel olarak çalışma hayatında da bugün itibarıyla koronavirüs önlemleri sona erdi.

Toplam 15 aydır uygulanan kolaylaştırılmış kısa çalışma ve ücretsiz izin- işten çıkarma yasağı sonlandırıldı. 2.1 milyon kişi bu düzenlemelerden yararlanıyordu.

Koronavirüs salgının geçtiğimiz yıl mart ayında Türkiye’de de görülmesi üzerine, kısa çalışma uygulamasından yararlanma koşulları kolaylaştırılmıştı. Cumhurbaşkanına verilen yetkiyle bu düzenlemenin 2021 Haziran sonuna kadar yürürlükte kalabilmesine olanak sağlanmıştı. Bu yıl mart ayı sonunda kısa çalışma uygulamasının bitirilmesine karar verilirken, 17 günlük tam kapanmaya geçilmesinin ardından, kısa çalışma uygulaması nisan ayında tekrar devreye alınmıştı. İşsizlik Sigortası Fonu’nun verilerine göre, mayıs ayı itibariyle 1 milyon 176 bin 817 kişi kısa çalışma üzerinden ücretini alıyor.

1500 TL DESTEK

Kısa çalışma düzenlemesinin yanı sıra, pandemi önlemleri kapsamında işten çıkarma yasağı da bulunuyor. Ancak sınırlı hallerde işten çıkarma yapılabilirken, işverenin de çalışanı ücretsiz izne gönderme hakkı bulunuyor. Yapılan yasal düzenlemelere göre, ücretsiz izne çıkarılan çalışanlara, İşsizlik Sigortası Fonu’dan aylık bin 500 TL destek veriliyor. Birbiriyle paralel yürüyen bu iki düzenlemenin de süresi dün bitti. Böylece Mayıs ayı itibariyle ücretsiz izinde olan 996 bin 727 kişi için de yeni bir dönem başlayacak. Bu kişiler bugün itibariyle tekrar işbaşı yapacak veya işten çıkarma yasağı kalktığı için işten çıkarılmaları gündeme gelebilecek.

‘DEVAM ETSİN’

İş dünyası ise, kısa çalışma uygulamasının yıl sonuna kadar uzatılmasını talep ediyor. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Başkanı Özgür Burak Akkol, aşılamanın tüm hızıyla devam etmesi ve vaka sayılarındaki düşüşe rağmen salgın ve salgının neden olduğu olağanüstü koşulların sürdüğüne dikkati çekerek şunları söylemişti: “Devam eden çip krizi; otomotiv, dayanıklı tüketim ve yan sanayileri başta olmak üzere birçok sektörü olumsuz etkilemeye devam ediyor. Bu durum, üretimi düşürüyor ve birçok işletmede zorunlu kapanmalara sebep oluyor. Diğer yandan, hizmet sektörünün toparlanması için biraz daha zamana ihtiyaç duyuluyor. Tüm bunlar dikkate alındığında, normalleşmeye yönelik adımlar atılırken mevcut istihdamın devamının sağlanmasını, genç ve kadın işsizliğinin artmaması için destekleyici tedbirlerin sürdürülmesini önemsiyoruz. Kısa çalışma ödeneği uygulamasının ekonomik ve sosyal şartlar tam olarak iyileşene kadar devam etmesinin istihdamın korunmasında kritik öneme sahip olduğunu düşünüyoruz. Kısa çalışma ödeneğinin ay ay uzatılmak yerine yıl sonuna kadar uzatılmasını talep ediyoruz. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Prof. Dr. Sayın Vedat Bilgin ile hafta başında bir araya geldiğimiz toplantımızda da bunu ifade ettik.”