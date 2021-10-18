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Kısacık: "Badmintonu Marka Haline Getirmek İstiyoruz"

Gazetemize konuşan Türkiye Badminton Federasyonu Başkan adayı Hayati Kısacık, göreve gelmesi halinde Badminton Süper Ligi kurarak, ülke genelinde bölgesel maçlar yapmayı planladıklarını söyledi. 
Kısacık: "Badmintonu Marka Haline Getirmek İstiyoruz"

Türkiye Badminton Federasyonu’nun 3 Kasım’da yapılacak Olağan Genel Kurulu’nda başkan adayı olduğunu açıklayan Hayati Kısacık, “Nitelikli ve dünya standartlarına ulaşmayı hedefleyen antrenör, sporcu ve bilim insanları ile Türk badmintonunu dünya çapında marka haline getirmek, badminton branşını ülke genelinde yaygınlaştırmak ve teşvik etmek istiyoruz” dedi.

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“20 YILDIR SPOR CAMİASINDAYIM”

Gazetemize konuşan Kısacık, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Badminton Federasyonu’nun çeşitli kademelerinde yöneticilik yaptığını aktararak, “20 yıldır spor camiasının içerisindeyim. Sincan Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Türkiye Badminton Federasyonu Genel Başkan Vekilliği, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü Spor Etkinlikleri Daire Başkanlığı’nda Şube Müdürlüğü (Genel sekreter) gibi çok sayıda aktif görevde bulundum. Onun için camianın eksikliklerini ve sorunlarını iyi biliyorum” ifadelerini kullandı.

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“CAMİADA BİRLİK VE BERABERLİĞİ YENİDEN SAĞLAYACAĞIM”

Federasyon seçimleri için Türkiye’de il il gezdiğinin bilgisini veren Kısacık, “ 
Ziyaret ettiğim illerde antrenörler, kulüp başkanları, Gençlik ve Spor İl Müdürleri ile görüşüyorum. Geçmişte ayrıştırmadan dolayı camiaya küskün olan arkadaşlarımız, hocalarımız var. Küskünlerimizi yeniden camiaya kazandırmaya çalışacağız. Birlik ve beraberliği sağlayarak tüm arkadaşlarımızla birlikte bu camiayı daha genişe yayacağımıza inanıyorum. Badminton sporunu hak ettiği yerlere getireceğiz” diye konuştu.

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BADMİNTON İÇİN 41 PROJE

Badminton sporunu hak ettiği yerlere getirebilmek ve olimpiyat ile şampiyonalarda daha iyi başarı elde edebilmek için 41 projesinin olduğunu kaydeden Kısacık, öne çıkan projeleriyle ilgili şunları söyledi: “Badmintonda ‘Süper lig’i kuracağız ve bölgesel maçlar yapacağız. Şu an müsabakalar Ankara’da yapıldığı için Türkiye’nin farklı illerinden sporcular gelmekte zorlanıyor. Malzeme desteği artarak devam edecek. Hakemleri aktif hale getireceğiz, MHK'yi bağımsız kılacağız.  Tüm kurulları yenileyeceğiz. Buna ek olarak ‘Spor Bilim Kurulu’ kuracağız. Bu konuda üniversitelerimizin spor bölümündeki hocalarımız bize destek olacaklar. Tüm ilgili kurumlarla koordinasyonu kuracağız. Badmintonu illerdeki yöneticilere ve halka anlatacağız. Malzeme konusunda büyük firmalardan sponsorluk sözü aldık.” 

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA

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