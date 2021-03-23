  • BIST 1.377
  • Altın 441,481
  • Dolar 7,8430
  • Euro 9,3068
  • Ankara 1 °C
  • İstanbul 2 °C
  • İzmir 6 °C
  • Konya 1 °C
»

Kişi başına düşen yeşil alan miktarı 5 kat arttı

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, Etimesgut'ta park sayısını 380'e yeşil alan miktarını 3 milyon 250 bin metre kareye çıkardıklarını belirtti.
Kişi başına düşen yeşil alan miktarı 5 kat arttı

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, "Türkiye ortalamasının çok üzerinde bir nüfus artış hızına sahip olmamıza rağmen;  2009 yılında ilçemizde kişi başına düşen yeşil alan miktarı 1,5 iken bu rakamı 5.5'lere çıkardık" dedi.

Demirel Orman Hafta nedeniyle yaptığı açıklamada şehirlerin yaşam kalitesinin sahip oldukları yeşil alan miktarıyla doğru orantılı olduğunu söyledi.

agacdikme.jpg

Demirel, Türkiye'nin en fazla yeşil alan ve ağaçlandırma çalışması yapan belediyelerinden biri olduklarının altını çizerek, "Yaptığımız çalışmalar ortada. 2009 yılında nüfusumuz 347 bin, yeşil alan miktarı 514 bin metre kare; kişi başına düşen alan miktarı yaklaşık 1.5 metre kare idi. 2021 yılında TÜİK verilerine göre nüfusumuz 595 bine çıktı. Yeşil alan miktarı 3 milyon 250 bine ulaştı. Kişi başına düşen alan miktarımız ise 5,5 çıktı. Bu yeterli mi? Elbette yeterli görmüyoruz. Daha çok park bahçe ve ağaçlandırma çalışması gerçekleştirmenin gayreti içerisindeyiz" dedi.

Park ve ormanlardaki her bir ağacın 8-10 yılık yetişkin ağaç olduğunu da dikkat çeken Demirel, parkların belediye mühendislerince projelendirildiğini, belediye işçileri tarafından özkaynaklarla yapıldığını sözlerine ekledi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gri Suların Geri Kazanılması projesi hayata geçirildi24 Mart 2021 Çarşamba 00:17
  • Sincan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri sahada24 Mart 2021 Çarşamba 00:15
  • Yenimahalle’de yüzme ve spor kursları açılıyor23 Mart 2021 Salı 04:22
  • Örnek Mahallesi'ne dev yatırım23 Mart 2021 Salı 03:25
  • Mamak’ta Nevruz coşkusu23 Mart 2021 Salı 02:26
  • Kahramankazan'da Millet Bahçesi yükseliyor23 Mart 2021 Salı 01:24
  • Afet bilinçlendirme eğitimleri sürüyor23 Mart 2021 Salı 00:23
  • Emekli öğretmenden anlamlı bağış23 Mart 2021 Salı 00:21
  • Etimesgut'ta düşen yıldırım yangına neden oldu22 Mart 2021 Pazartesi 16:01
  • İşçilere yüzde 24 zam 22 Mart 2021 Pazartesi 04:25
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti