Kişi başına düşen yeşil alan miktarı 5 kat arttı

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, Etimesgut'ta park sayısını 380'e yeşil alan miktarını 3 milyon 250 bin metre kareye çıkardıklarını belirtti.

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, "Türkiye ortalamasının çok üzerinde bir nüfus artış hızına sahip olmamıza rağmen; 2009 yılında ilçemizde kişi başına düşen yeşil alan miktarı 1,5 iken bu rakamı 5.5'lere çıkardık" dedi.

Demirel Orman Hafta nedeniyle yaptığı açıklamada şehirlerin yaşam kalitesinin sahip oldukları yeşil alan miktarıyla doğru orantılı olduğunu söyledi.

Demirel, Türkiye'nin en fazla yeşil alan ve ağaçlandırma çalışması yapan belediyelerinden biri olduklarının altını çizerek, "Yaptığımız çalışmalar ortada. 2009 yılında nüfusumuz 347 bin, yeşil alan miktarı 514 bin metre kare; kişi başına düşen alan miktarı yaklaşık 1.5 metre kare idi. 2021 yılında TÜİK verilerine göre nüfusumuz 595 bine çıktı. Yeşil alan miktarı 3 milyon 250 bine ulaştı. Kişi başına düşen alan miktarımız ise 5,5 çıktı. Bu yeterli mi? Elbette yeterli görmüyoruz. Daha çok park bahçe ve ağaçlandırma çalışması gerçekleştirmenin gayreti içerisindeyiz" dedi.

Park ve ormanlardaki her bir ağacın 8-10 yılık yetişkin ağaç olduğunu da dikkat çeken Demirel, parkların belediye mühendislerince projelendirildiğini, belediye işçileri tarafından özkaynaklarla yapıldığını sözlerine ekledi.