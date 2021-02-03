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Kışın buz, yazın park suyu yolda tehlike saçıyor

Sakıp Sabancı Bulvarı’nı Beştepe Caddesi’ne bağlayan alt geçit kazalarla sık sık gündeme gelirken vatandaşlar yetkililerden kaza yaşanan noktaya önlem alınmasını istiyor. 
Kışın buz, yazın park suyu yolda tehlike saçıyor

Sakıp Sabancı Bulvarı’ndan ayrılarak Beştepe Caddesi’ne bağlantısını sağlayan alt geçit sık sık kazalarla gündeme geliyor. Bulvardan hızla ilerleyen araçlar köprünün alt geçidine geldiğinde gündüzleri gölge nedeniyle karanlık ve genellikle ıslak olan zemin nedeniyle kenarda bulunan duvarlara ya da bariyerlere çarpıyor. Yolda duraksayan aracı viraj nedeniyle göremeyen araçlar ise ani fren yapıyor ya da kaza kaçınılmaz istiyor. Vatandaşlar ise Ankara Büyükşehir Belediyesi yetkililerinden,  virajın olduğu noktaya uyarı levhaları ve gerekirse asfalt üzerine kabartmalı hız kesici ve kayma önleyici zemin yapılmasını istiyor. 

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KIŞIN BUZLANMA YAZIN ÇİMEN SULARI
Kışın buzlanmanın yazın ise yakındaki yeşil alan sulama sularının virajda kaygan zemin oluşturduğunu belirten vatandaşlar, “Burası yazı kış güneş görmeyen ve genellikle ıslak ya da buzlu olan bir nokta. Yaz aylarında hemen yan taraftaki çimenlerin suyu akarak köprünün altına tam virajın olduğu noktaya birikiyor. Kış aylarında ise yağmur ve kar sularından dolayı genellikle ıslak kalıyor ve soğuk havanın etkisiyle buzlanma yaşanıyor. Bu virajda çok sık kazalar yaşanıyor. Temkinli sürücüler var fakat bilmeyen ya da o an viraja dikkatsiz girenler anında kontrolden çıkarak sağa sola çarpıyor ya da zor duruyor. Viraj nedeniyle diğer sürücüler bu araçları görmeyip ani fren yapabiliyor ya da onlar da kazaya karışıyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi yetkililerinden sıkıntı yaşanan bu noktaya uyarıcı levhalar, yola kaymayı ve hızı önleyici kabartmalı zeminler yapmalarını istiyoruz. Belediye ekiplerimiz önlem için daha iyi olanı bilirler. Kazaların yaşanmamasını canların yanmamasını istiyoruz” ifadelerine yer verdi. 

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Erkal Erdoğan//İLKSAYFA

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