Kışın da rengarenk

Türkiye’nin ve Ankara’nın en uzun koşu ve yürüyüş yollarından birine sahip olan Atatürk Botanik Bahçesi, yazın olduğu gibi kışın da renkleriyle göz kamaştırıyor.

Balkan Turgut Altınok, kışın Atatürk Botanik Bahçesi’nde yeşilin ve sarının her tonuna rastlanabileceğini de kaydederek, “Geçmişte kaya ve hafriyat yığınından ibaret olan Atatürk Botanik Bahçemiz kışın yeşilin ve sarının her tonunu içinde barındıran bir vahadır. Şehrimizin ortasında bulunan böylesine güzel bir vahanın keyfini çıkarmaları için tüm Ankaralıları buraya davet ediyorum.” dedi.

SPORSEVERLERİN GÖZDE MEKÂNI

Keçiören Belediyesi tarafından çeşitli türde gül, çiçek ve fidan dikimi yapılarak kışa hazırlanan Atatürk Botanik Bahçesi, doğayla iç içe vakit geçirmek ve spor yapmak isteyenlerin uğrak noktası olmayı sürdürüyor. Özel peyzaj çalışmasıyla her mevsim binlerce tür bitkiye ev sahipliği yapan Atatürk Botanik Bahçesi, kışın ise sarının ve yeşilin her tonunu içinde barındırıyor.

“KEÇİÖREN’İ DAHA YAŞANABİLİR YAPTIK”

Atatürk Botanik Bahçesi’ni Başkent’in gözde dinlenme mekânlarından biri olarak tanımlayan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, buraya ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

“Atatürk Botanik Bahçemiz, vatandaşlarımızın sabah sporu yapmalarına ve akşam geç saatlere kadar keyifli vakit geçirmelerine imkân tanıyan vazgeçilmez mekânlar arasında yer alıyor. Biz burayı hafriyat yığınlarından kurtararak kentimizin en güzel parklarından biri olarak hizmete açtık. Parkımız, içindeki uzun koşu parkuru ile spor yapmak isteyen vatandaşlarımızın vazgeçilmez mekânı konumundadır. Yüzlerce çeşit bitki ve çiçeğin güzelliğiyle renklenen parkımız, baharda olduğu gibi kış mevsiminde de güzelliğinden bir şey kaybetmiyor. Keçiören’imizi her geçen gün daha yeşil ve daha yaşanabilir bir kent haline getiriyoruz.”