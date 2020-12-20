  • BIST 1.408
  • Altın 468,331
  • Dolar 7,6288
  • Euro 9,3315
  • Ankara -2 °C
  • İstanbul 7 °C
  • İzmir 7 °C
  • Konya -1 °C
»

Kışın da rengarenk

Türkiye’nin ve Ankara’nın en uzun koşu ve yürüyüş yollarından birine sahip olan Atatürk Botanik Bahçesi, yazın olduğu gibi kışın da renkleriyle göz kamaştırıyor.
Kışın da rengarenk

Balkan Turgut Altınok, kışın Atatürk Botanik Bahçesi’nde yeşilin ve sarının her tonuna rastlanabileceğini de kaydederek, “Geçmişte kaya ve hafriyat yığınından ibaret olan Atatürk Botanik Bahçemiz kışın yeşilin ve sarının her tonunu içinde barındıran bir vahadır. Şehrimizin ortasında bulunan böylesine güzel bir vahanın keyfini çıkarmaları için tüm Ankaralıları buraya davet ediyorum.” dedi.

SPORSEVERLERİN GÖZDE MEKÂNI
Keçiören Belediyesi tarafından çeşitli türde gül, çiçek ve fidan dikimi yapılarak kışa hazırlanan Atatürk Botanik Bahçesi, doğayla iç içe vakit geçirmek ve spor yapmak isteyenlerin uğrak noktası olmayı sürdürüyor. Özel peyzaj çalışmasıyla her mevsim binlerce tür bitkiye ev sahipliği yapan Atatürk Botanik Bahçesi, kışın ise sarının ve yeşilin her tonunu içinde barındırıyor.

470a8856.jpg

“KEÇİÖREN’İ DAHA YAŞANABİLİR YAPTIK”
Atatürk Botanik Bahçesi’ni Başkent’in gözde dinlenme mekânlarından biri olarak tanımlayan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, buraya ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:
“Atatürk Botanik Bahçemiz, vatandaşlarımızın sabah sporu yapmalarına ve akşam geç saatlere kadar keyifli vakit geçirmelerine imkân tanıyan vazgeçilmez mekânlar arasında yer alıyor. Biz burayı hafriyat yığınlarından kurtararak kentimizin en güzel parklarından biri olarak hizmete açtık. Parkımız, içindeki uzun koşu parkuru ile spor yapmak isteyen vatandaşlarımızın vazgeçilmez mekânı konumundadır. Yüzlerce çeşit bitki ve çiçeğin güzelliğiyle renklenen parkımız,  baharda olduğu gibi kış mevsiminde de güzelliğinden bir şey kaybetmiyor. Keçiören’imizi her geçen gün daha yeşil ve daha yaşanabilir bir kent haline getiriyoruz.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Pursaklar Belediyesi Evlere CANLI EĞİTİM Köprüsü Kuruyor21 Aralık 2020 Pazartesi 06:00
  • Danışmanlık hizmetine yoğun ilgi21 Aralık 2020 Pazartesi 05:59
  • Tarihi çeşmeden ‘zula’ çıktı21 Aralık 2020 Pazartesi 05:30
  • Mansur Yavaş'tan belediye kiracısı işletmelere yılbaşı müjdesi: 2021’de ZAM YOK21 Aralık 2020 Pazartesi 04:31
  • Kreş Adası minikler için hazırlanıyor21 Aralık 2020 Pazartesi 03:39
  • Aylık 100 TL’ye konut sahibi olma fırsatı21 Aralık 2020 Pazartesi 02:30
  • Etimesgut Belediyesi'nden EBYS dönemi19 Aralık 2020 Cumartesi 01:01
  • Yavru köpekler için kulübe yapıldı18 Aralık 2020 Cuma 06:04
  • Tandır damının çevre düzenlemesi başladı18 Aralık 2020 Cuma 06:03
  • Başkanları makamında ağırladı18 Aralık 2020 Cuma 06:02
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti