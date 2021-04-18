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Kişisel koruyucu donanımı denetiminde 41 marka ve model maske için 'güvensiz' tespiti yapıldı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünce 1 yıllık denetimlerde tespit edilen ürünler "Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi" üzerinden kamuoyuyla paylaşıldı.
Kişisel koruyucu donanımı denetiminde 41 marka ve model maske için 'güvensiz' tespiti yapıldı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının, 1 yıllık süreçteki kişisel koruyucu donanımı denetimlerinde 41 marka ve model maske için "güvensiz" tespiti yaptığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünce güvenli kişisel koruyucu donanımların piyasaya arzını sağlamak için gözetim ve denetim faaliyetlerinin titizlikle yapıldığı belirtildi.

Vatandaşın sağlığını ve güvenliğini korumanın öncelik olduğu bildirilen açıklamada, Kovid-19 salgını sürecindeki denetimler kapsamında 1 yılda, 41 marka ve model maske için "güvensiz" tespiti yapıldığı ve bunlara ilişkin bilgilerin Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden kamuoyuyla paylaşıldığı ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Denetimlerde güvensizlik şüphesiyle numunesi alınan ürünler testlere gönderildi. Güvensizlik tespitleri, solunum koruyucu donanımlar alanında onaylanmış kuruluş olan laboratuvarlarda ilgili standartlara uygun şekilde gerçekleşti. Salgın sürecinde vatandaşlarımızın ve sağlık çalışanlarının uygun ve güvenli kişisel koruyucu donanıma ulaşabilmesi için taviz verilmezken, bakanlık, ürettikleri ürünlerle vatandaşımızın sağlığına kast eden ve haksız rekabete yol açan kişilerin, firmaların takipçisi olmaya devam edecek."
 

Kaynak: Haber Kaynağı
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