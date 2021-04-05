  • BIST 1.436
  • Altın 450,454
  • Dolar 8,1164
  • Euro 9,5632
  • Ankara 12 °C
  • İstanbul 7 °C
  • İzmir 18 °C
  • Konya 19 °C
»

Kişisel Verileri Koruma Kurulu, Facebook hakkında inceleme başlattı

Kişisel Verileri Koruma Kurulu, Facebook hakkında, kullanıcı verilerinin sızdırılması nedeniyle resen inceleme başlattı.
Kişisel Verileri Koruma Kurulu, Facebook hakkında inceleme başlattı

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Kurul, "Facebook'taki 533 milyon kullanıcının verilerinin bir hacker platformunda ücretsiz olarak paylaşıldığı" haberleri üzerine konuyu gündem toplantısında görüştü.

Kurul, Facebook hakkında resen inceleme başlatılmasına karar verdi.

"Business Insider" internet sitesinin haberinde, bir hacker platformunda 106 ülkeden 533 milyon Facebook kullanıcısının telefon numaraları ve kişisel verilerinin çevrim içi olarak ücretsiz paylaşıldığı belirtilmişti.

Yayımlanan kişisel bilgilerin 32 milyondan fazlasının ABD'den, 11 milyonunun Birleşik Krallık'tan, 6 milyonunun Hindistan'dan olduğu ifade edilen haberde, söz konusu bilgiler arasında telefon numaraları, konum bilgileri, doğum tarihleri, elektronik posta bilgilerinin bulunduğu aktarılmıştı.

Güvenlik uzmanları, verilerin bilgisayar korsanları tarafından dolandırıcılık için kullanılabileceği konusunda uyarmıştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ürdün Kralı 2. Abdullah telefonla görüştü05 Nisan 2021 Pazartesi 14:06
  • Salda Gölü'nde doğa kendini yeniledi, çamur çukurları kapanmaya başladı05 Nisan 2021 Pazartesi 13:23
  • Kilis’te, 170 milyon yıllık 7 fosil ele geçirildi05 Nisan 2021 Pazartesi 13:22
  • İsrail Savcılığı, Başbakan Netanyahu'yu 'görevini kötüye kullanmakla' suçladı05 Nisan 2021 Pazartesi 13:16
  • Çorlu’da 3 günde 2 kişinin silahla öldüğü mahallede operasyon: 3 gözaltı05 Nisan 2021 Pazartesi 12:54
  • Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, bazı emekli amirallerin açıklamasına karşı herkesi tavır almaya çağırdı:05 Nisan 2021 Pazartesi 12:45
  • 'Akdeniz'in kayak merkezi' Yedikuyular'da sezon uzadı05 Nisan 2021 Pazartesi 12:45
  • Bazı emekli amirallerin açıklamasına ilişkin soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı05 Nisan 2021 Pazartesi 12:44
  • MSB: Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi05 Nisan 2021 Pazartesi 12:42
  • Yargıtay'dan darbe imalı bildiri için açıklama05 Nisan 2021 Pazartesi 12:12
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti