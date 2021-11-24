  • BIST 1.828,06
  • Altın 717,15
  • Dolar 12,3933
  • Euro 13,9064
  • Ankara 11 °C
  • İstanbul 11 °C
  • İzmir 18 °C
  • Konya 11 °C
»

Kişisel Verileri Koruma Kurumu internetten alışverişlerde dikkat edilmesi gerekenleri derledi

Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin aydınlatma metninin okunması, sitenin 3D güvenli ödeme yöntemi ve SSL sertifikasının bulunup bulunmadığının göz önünde bulundurulması önerildi.
Kişisel Verileri Koruma Kurumu internetten alışverişlerde dikkat edilmesi gerekenleri derledi

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), "Efsane Cuma", "Efsane Kasım" gibi isimlerle yapılan kampanyalar nedeniyle internetten alışverişin arttığı dönemde "veri ihlalleri"nin önlenmesi için çeşitli önerilerde bulundu.

KVKK, internet alışverişlerinde kişisel verilerin korunması için yapılması gerekenleri 8 maddede derledi.

Çevrim içi alışverişlerde güvenlik için alınması gereken tedbirler ve yapılması gerekenlere ilişkin kurumun tavsiyeleri şöyle:

1- İnternet sitesinin bağlantı adresinin doğruluğundan emin olun.

2- 3D güvenli ödeme yöntemi ve SSL sertifikasının bulunup bulunmadığını tespit edin.

3- Sitenin iletişim bilgilerini kontrol edin.

4- Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin aydınlatma metnini okuyun.

5- Ödeme esnasında sanal kart bilgilerini kullanmayı tercih edin.

6- Mümkünse işlemlerinizi kendi cihazlarınız üzerinden gerçekleştirin.

7- Güçlü parola, güçlü koruma demektir. Parolanızı belirli aralıklarla güncelleyin ve güçlü bir parola belirleyin.

8- Dikkat ve farkındalık, verilerinizin güvenliği için önemlidir. Sahte uygulamalara ve sahte bağlantılara karşı dikkatli olun. Bunun için işlemlerinizi yaparken acele etmeyin.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Elazığ'da 395 deprem konutu için kura çekildi24 Kasım 2021 Çarşamba 13:52
  • Kişisel Verileri Koruma Kurumu internetten alışverişlerde dikkat edilmesi gerekenleri derledi24 Kasım 2021 Çarşamba 13:50
  • Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın görev yaptığı okulda anıldı24 Kasım 2021 Çarşamba 13:25
  • KADES üzerinden yapılan 138 bin şiddet olayına anında müdahale edildi24 Kasım 2021 Çarşamba 13:18
  • Emeklilikten mobbinge çalışma hayatıyla ilgili sorular Alo 170'te cevap buluyor24 Kasım 2021 Çarşamba 12:50
  • Çiçekçiler Öğretmenler Günü'nü yüz yüze eğitimle karşılamaktan mutlu24 Kasım 2021 Çarşamba 12:38
  • Ankara'ya şehit ateşi düştü24 Kasım 2021 Çarşamba 11:30
  • Ayşegül'ün babası açıkladı: "Kızımın hayali pilot olmaktı"24 Kasım 2021 Çarşamba 11:22
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistin davamızı sonuna kadar savunmakta kararlıyız24 Kasım 2021 Çarşamba 11:08
  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Türkiye için kurguladıkları karanlık senaryolara izin vermeyeceğiz24 Kasım 2021 Çarşamba 11:03
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti