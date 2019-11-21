  • BIST 106.516
  • Altın 269,447
  • Dolar 5,6926
  • Euro 6,3092
  • Ankara 3 °C
  • İstanbul 14 °C
  • İzmir 17 °C
  • Konya 3 °C
»

Kişisel Verileri Koruma Kurumundan "suç duyurusu" kararı

Kişisel Verileri Koruma Kurumu, muhtelif yollarla milyonlarca kişinin kişisel bilgilerini ele geçirip bunları kullanan avukatlar, bankalar gibi kurumlar hakkında suç duyurusunda bulunacak.
Kişisel Verileri Koruma Kurumundan "suç duyurusu" kararı

Kişisel Verileri Koruma Kurumu, muhtelif yollarla elde edilen veriler üzerinden vatandaşların kimlik ve iletişim bilgileri gibi kişisel verilerinin sorgulanmasına imkan tanıyan yazılım, program veya uygulamaları kullananlar hakkında savcılıklara suç duyurusunda bulunacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararında, yapılan ihbarlar kapsamında avukatlar, hukuk büroları ile finans, gayrimenkul danışmanlık, sigorta ve benzeri sektörlerde faaliyet gösteren bazı kişi ve kuruluşlar tarafından muhtelif yollarla elde edilen veriler üzerinden vatandaşların kimlik ve iletişim bilgileri gibi kişisel verilerinin sorgulanmasına imkan tanıyan yazılım, program veya uygulamaların kullanılmakta olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Yapılan değerlendirme sonucunda bu durumun, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun veri sorumlularının veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklerini düzenleyen 12'nci maddesi hükümlerine aykırılık oluşturduğu dikkate alınarak, yaşanabilecek veri güvenliği ihlallerinin önüne geçilmesi için bu mahiyetteki yazılım, program veya uygulamaları kullandığı tespit edilenler hakkında, Türk Ceza Kanunu kapsamında gerekli adli işlemlerin yapılması için cumhuriyet başsavcılıklarına ihbarda bulunulmasına karar verildi.

Kurul ayrıca görev alanına giren yönüyle de veri sorumluları hakkında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 18'inci maddesi hükmü çerçevesinde idari işlem uygulanmasını kararlaştırdı.

1 MİLYON LİRAYA KADAR CEZA

2016 yılında yürürlüğe giren Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında veri güvenliğine ilişkin yükümlülükleri yerine getirmeyenler hakkında 15 bin liradan 1 milyon liraya kadar idari ceza uygulanabiliyor.

Kurul, en son ekim ayında bir hava yolu şirketi ile bankaya veri ihlali yaptıkları gerekçesiyle 100'er bin lira idari para cezası vermişti.

Ayrıca 2017 yılından 2019 yılı Ekim ayına kadar kurula 129 "veri ihlal bildirimi" yapıldığı ve yaklaşık 3 milyon kişinin bundan etkilendiği bildirilmişti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Polise sürpriz yetki: Çevreyi kirletene ceza kesebilecek21 Kasım 2019 Perşembe 09:05
  • Çirkin olay Adana'daki konsoloslukta yaşanmıştı: ABD'den açıklama21 Kasım 2019 Perşembe 08:50
  • Bakan açıkladı: Satışına yasak geliyor...21 Kasım 2019 Perşembe 08:48
  • SİHA'lar vurdu: Örgüte Suriye'de ağır darbe21 Kasım 2019 Perşembe 08:40
  • Yaşar Büyükanıt vefat etti21 Kasım 2019 Perşembe 08:39
  • Ankara Baraj Doluluk Oranı 21 Kasım 2019 - ASKİ21 Kasım 2019 Perşembe 08:02
  • Elektrik Kesintisi 21 Kasım 2019 Ankara - Başkent EDAŞ21 Kasım 2019 Perşembe 07:59
  • Su Kesintisi 21 Kasım 2019 Ankara - ASKİ21 Kasım 2019 Perşembe 07:58
  • Yeni savaş alanı uzay mı olacak?21 Kasım 2019 Perşembe 07:44
  • Apple, 1 milyar dolarlık kampüs inşaa edecek21 Kasım 2019 Perşembe 07:37
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti