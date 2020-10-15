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Kişisel verilerin işlenmesi için velilerden izin alınacak

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Kişisel verilerin işlenmesi için velilerden izin alınacak

Eğitim kurumlarında yürütülecek her türlü faaliyet kapsamında, okula yeni başlayan öğrenciler için ilk bir ay içinde ve okulda kaldıkları süreyle sınırlı olmak üzere bir defaya mahsus olarak, kişisel verilerin işlenmesi ve korunması çerçevesinde öğrenci velisi aydınlatılacak ve açık rıza onayı alınacak.

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Değişiklikle, sosyal etkinlikler öğretim programlarının yanında internet üzerinden uzaktan erişim yoluyla veya belirli bir yerde yapılan bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda öğrenci kulübü ve toplum hizmeti çalışmaları ile bu kapsamdaki diğer etkinlikleri tanımlayacak. Sosyal etkinlikler kapsamında düzenlenecek gezilerde kullanılacak araçlar, trafiğe çıkış tarihi itibarıyla 12 yılını tamamlamamış olacak.

Yönetmeliğe, "kişisel veri" ile "kişisel verilerin işlenmesi" tanımları da eklendi. Buna göre, "kişisel veri", kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade edecek. "Kişisel verilerin işlenmesi" ise kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi anlatacak.

Kişisel veri işleme faaliyetlerinde, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile bu kanuna dayanılarak çıkarılan ilgili mevzuatta yer alan usul ve esaslara uyulacak. Eğitim kurumlarında yürütülecek her türlü faaliyet kapsamında, okula yeni başlayan öğrenciler için ilk bir ay içinde ve okulda kaldıkları süreyle sınırlı olmak üzere bir defaya mahsus olarak kişisel verilerin işlenmesi ve korunması çerçevesinde öğrenci velisi aydınlatılacak ve açık rıza onayı alınacak.

Değişiklikle Belirli Gün ve Haftalar Çizelgesine Dünya İlk Yardım Günü (eylül ayının 2. cumartesi), Mevlana Haftası (7-17 Aralık), Disleksi Haftası (ekimin ilk haftası), Dünya Disleksi Günü (ekim ayının ilk perşembe günü) ve Hayat Boyu Öğrenme Haftası (haziranın ilk haftası) eklendi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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