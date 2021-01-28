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Kısıtlama saatinde yağan kar altında bulunan kadına, bekçiler sahip çıktı

Bursa'da kısıtlama saatinde, hava sıcaklığının sıfırın altında 3 derece olmasına ve yağan kara rağmen sokakta bulunan Ayşegül Yılmazkaya'ya (31) gece bekçileri tarafından götürüldüğü polis merkezinde çay ikram edildi. 
Kısıtlama saatinde yağan kar altında bulunan kadına, bekçiler sahip çıktı

Kent merkezinde gece saatlerinde etkisini arttıran kar yağışıyla birlikte hava sıcaklığı sıfırın altında 3 dereceye kadar düşerken kar kalınlığını 5 santimetreyi buldu.

Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında çalışmalarını sürdüren gece bekçileri, saat 00.30 sıralarında, Osmangazi ilçesi Kayhan Mahallesi Atatürk Caddesi’nde Ayşe Yılmazkaya'yı battaniyeye sarılı halde kaldırımda yatarken buldu. Uyuduğu anlaşılan Yılmazkaya, polis merkezine götürüldü.

Kalorifer peteğini yanına oturtularak, ısınması sağlanan Yılmazkaya’ya polisler çay ikram etti.

Kadın da polislere resim çizerek, teşekkür etti. Yılmazkaya, evsiz olmasına rağmen kadın barınma evine gitmeyi reddetti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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